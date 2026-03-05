Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El director territorial de CaixaBank en Cataluña, Josep Mª González, analizó ayer las perspectivas económicas globales y españolas al Buen día de la Cámara de Tarragona. Lo hizo en una mañana donde el tema principal de discusión entre los asistentes era el posicionamiento hostil de Donald Trump hacia el Gobierno estatal y las relaciones comerciales con el país. «Venimos de una crecida importante de los mercados y eso da tranquilidad. Si la resolución del conflicto en Irán es rápida, la recuperación también lo será», indicó González. A pesar del contexto de elevada incertidumbre geopolítica, el director territorial del banco señaló que las buenas cifras de la economía española muestran «capacidad de resiliencia» ante situaciones de este calibre.

La más dinámica

En este sentido, González puso énfasis en que, en este contexto, la economía española destaca como la más dinámica del entorno europeo. El fuerte impulso de la demanda interna, una creación de empleo sostenida y el aumento de la población explican que España presente un crecimiento superior a la media de la zona euro.

Con respecto al contexto continental, el director territorial apuntó que el Banco Central Europeo «se encuentra cómodo» con la estabilidad de la inflación, sobre el 2%. «Había expectativas de bajar los tipos de interés a finales de año. Pero ahora parece que no será así», dijo González.

Vivienda y productividad

A pesar de las buenas cifras, el director territorial también destacó los retos primordiales que afronta el país. Por una parte, respecto de la crisis de la vivienda, González expuso que la brecha entre los visados de obra nueva y la creación de nuevos hogares ha incrementado. «No vemos demasiada solución y eso presiona los precios. Se tiene que ayudar a construir para poder reducir esta brecha», dijo. Por otra parte, destacó que los niveles de productividad siguen siendo negativos.

«La economía en el país tiene un escenario para seguir creciendo o para resistir»

Por último, el director territorial de CaixaBank indicó que las previsiones de crecimiento para el 2026 han sido revisadas al alza y sitúan España entre las economías con mejor comportamiento del entorno europeo. «Tiene un escenario para seguir creciendo o para resistir», concluyó.