Puerto Tarragona opta a ayudas por impulsar la eólica marina flotante

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Port Tarragona se ha presentado a la primera convocatoria de las ayudas PORT EOLMAR, impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con el objetivo de obtener financiación para la segunda fase de ampliación del Muelle de Baleares. Esta línea de ayudas, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada con fondos europeos NextGenEU, busca adaptar las infraestructuras portuarias para que puedan acoger operativas vinculadas al desarrollo de las energías renovables marinas, especialmente la eólica flotante.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona aprobó formalizar la participación en esta convocatoria, que destina un total de 82 millones de euros a proyectos presentados por puertos del Mediterráneo. El organismo encargado de evaluar las propuestas es l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que valorará especialmente la madurez administrativa de los proyectos, la capacidad logística de las infraestructuras y su impacto en la creación de actividad económica y ocupación.

En el caso de Tarragona, la propuesta se centra en la segunda fase del Muelle de Baleares, un proyecto estratégico que permitiría ampliar esta infraestructura de las 4 hectáreas actuales hasta las 22,8. La actuación supondría una inversión global de 75 millones de euros y forma parte del Plan de Inversiones del Port, que prevé movilizar 304 millones de euros hasta el 2029. Esta ampliación tiene que permitir disponer de un espacio preparado para operativas industriales vinculadas a la construcción, montaje o mantenimiento de aerogeneradores marinos flotantes.

Las bases de la convocatoria también valoran que los proyectos cuenten con una ubicación estratégica y con infraestructuras capaces de asumir operativas de gran dimensión, como tenazas con más de 300 metros de línea de atraque, calados superiores a los 15 metros y amplias superficies logísticas. Según el Port, Tarragona cumple estos requisitos y ya dispone de varios elementos que refuerzan su candidatura.

En este sentido, la Autoridad Portuaria ha recibido una decena de muestras de interés por parte de empresas vinculadas al sector de la eólica marina flotante que estarían interesadas en utilizar espacios del puerto para desarrollar actividades industriales. Este interés del sector evidencia, según el Port, que las instalaciones tarraconenses están bien posicionadas para actuar como socio logístico en el despliegue de los futuros parques eólicos flotantes en el Mediterráneo Occidental.

La estrategia del Port de Tarragona para convertirse en un nodo clave de este sector emergente se ha ido consolidando en los últimos años. La Generalitat de Catalunya ya expresó su apoyo al proyecto el junio pasado, considerándolo una iniciativa con dimensión de país. Posteriormente, el puerto impulsó el primer Foro CATFLOWE – Catalan Floating Offshore Wind Energy, que reunió más de 150 profesionales y representantes del sector para analizar las oportunidades de desarrollo de la eólica marina flotante en Cataluña.

Según responsables del Port, Tarragona cuenta con varias ventajas competitivas para liderar este ámbito: la proximidad a los futuros parques eólicos del Golfo de León, infraestructuras con el calado necesario para grandes estructuras, experiencia en operativas logísticas complejas y nuevos espacios en desarrollo como la ampliación del Muelle de Baleares. Al fin y al cabo, aseguran, puede permitir en el puerto jugar diferentes roles dentro de la cadena de valor del sector, desde la construcción y el montaje de estructuras hasta las operaciones logísticas y el mantenimiento de los aerogeneradores marinos flotantes.