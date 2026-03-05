Pané dice que este mes tendrá calendario para la trombectomia en Tarragona

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya presentará este mes un calendario para desplegar el servicio de trombectomia para ictus en Tarragona las 24 horas del día los siete días de la semana. «Prevemos hacerlo de aquí unos 15 días. Lo haremos cuando el Programa del Ictus digan que los técnicos que se están formando están preparados y lo pueden hacer con las mismas garantías que en otro sitio», expresó a la consellera de Salud, Olga Pané, este martes en la Comisión de Salud del Parlamento. Pané separó este servicio de la negociación y tramitación de los presupuestos.

«No es un tema presupuestario. Es un tema de formación de altísimos especialistas. Un tiempo que después de hacer la carrera y después del MIR, tienen que hacer un año y medio más de superespecialización. Requiere ver un volumen de casos y también ver complicaciones. Porque es una técnica muy compleja», indicó a la consellera.

Pané salió al ataque después de la manifestación el pasado domingo a Tarragona para reclamar el servicio y de los dardos de los diferentes grupos parlamentarios a la oposición. «Ampliar el servicio ha sido una voluntad de este Gobierno desde que entramos. El anterior ejecutivo lo había mantenido donde estaba y no se había empezado a preparar a la gente para poder ampliarlo», remachó.

«Generar alarma»

Con todo, la consellera socialista acusó a los partidos a la oposición de «generar alarma». «Generar temas de alarma a la ciudadanía es grave. Todo el mundo tiene atención 24 horas al ictus. La trombectomia hace falta destacar que sólo afecta al 10% de los casos», indicó Pané.

Contradicciones

Sin embargo, este compromiso no convence una parte de la ciudadanía tarraconense. ¿«Cómo es posible que, con ocho hospitales en Barcelona que operan Unidades de Trombectomia 24 hores/7 días, no haya profesionales formados para cubrir esta necesidad en Tarragona? Además, llama la atención la contradicción en sus palabras, ya que ha encontrado profesionales para Lleida mediante el pacto con Encomun, pero no a Tarragona», expresa Marisa Cañón, miembro de la Plataforma Campo de Tarragona por|la Sanidad Pública. «Es preocupante que la consellera siga minimizando la gravedad de esta situación, alegando que generar alarma es irresponsable. No obstante, la verdadera alarma la genera ella misma, al no coger las medidas necesarias para garantizar el acceso equitativo y urgente a un tratamiento vital para los pacientes del Campo de Tarragona», añade Cañón. La Plataforma sigue pidiendo el cese de Pané.

Para los vecinos, las palabras de la consellera han generado sorpresa. «Sus palabras nos resuenan, lamentablemente, a una estrategia para ganar tiempo y diluir una reivindicación de que es justa, necesaria y urgente», dicen desde la Federación de Asociación de Vecinos de Tarragona.