«No me había sentido nunca tan importante en toda mi vida»

Este jueves, 5 de marzo, a las 18 h, se inaugura en el Antiguo Ayuntamiento de Tarragona la exposición Mirades Creuades, un proyecto fotográfico que pone en diálogo a las mujeres usuarias del Departamento de Mujer de Cruz Roja con los alumnos de fotografía de la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona. La muestra, que se podrá visitar hasta el 24 de marzo, es fruto de un trabajo colaborativo que va más allá de la fotografía para convertirse en una experiencia de empoderamiento y reconocimiento mutuo.

La propuesta, explica Sílvia Iturria, profesora de la EADT, tenía un doble reto, técnico y humano: «Ha sido muy interesante traer a estas mujeres a nuestro plató y que los alumnos se enfrentaran a retratar a una persona que no conocían». El retrato, recuerda, es mucho más que una representación física que recoge la fisonomía, el vestuario o el gesto: es una aproximación a la dimensión psicológica y moral de la persona, que se transmite por la actitud, la expresión o incluso el estado de ánimo. «Al final, el retrato es el resultado de una relación de miradas: la del fotógrafo, la de la persona retratada y la del público».

Este juego de miradas, detalla Iturria, ha servido para que los alumnos trabajen en un encargo real, con responsabilidad profesional, pero también sensibilidad social, ya que les ha dado la posibilidad de reivindicar la identidad y la personalidad de mujeres que hasta ahora no habían ocupado nunca espacios de visibilidad.

Desde la Cruz Roja, Raquel Rabassó, técnica del proyecto, subraya que la iniciativa se enmarca en el trabajo semanal que hacen con las participantes del programa, en el que se trabajan cuestiones como el empoderamiento o la autoestima. A lo largo del tiempo, estas sesiones también han permitido construir vínculos y crear un grupo de apoyo y referencia. «Agradezco mucho compartir espacio con todas, me inspira ver todo lo que han superado. Tenemos una relación en la que me siento segura», explicaba una de las participantes en el proyecto.

Muchas de las mujeres han pasado por situaciones difíciles y el trabajo fotográfico ha sido la culminación de un proceso previo de reflexión sobre la propia imagen y el espacio que ocupan en el mundo. «Ponerse delante de una cámara no es fácil. Y si vienes de una situación en la que te han hecho sentir pequeña, todavía más», explica Rabassó. El día de las fotografías, admite la responsable del proyecto, la evolución de las mujeres participantes fue evidente: «Entraban en el estudio con vergüenza, pequeñas, y salían empoderadísimas».

Por todo ello, la posterior impresión de los retratos a gran formato y su exhibición pública en el Antiguo Ayuntamiento de Tarragona tiene un fuerte componente simbólico: «Hemos querido darles un espacio de protagonismo. Estar colgada en una pared es como decir Estoy aquí, ocupo este espacio», destaca Rabassó. En conclusión, apunta, no se trata sólo de un espacio físico, sino también vital y emocional. Un lugar que invita a reflexionar sobre las trayectorias y experiencias vitales que forman parte de la vida de las mujeres participantes, sin definirlas ni limitarlas.

El trabajo fotográfico, además, ha supuesto un punto de inflexión para muchas participantes. Había algunas que hacía décadas que no se hacían un retrato. Una mujer de 91 años confesaba que la última fotografía que le habían hecho la había enviado a su chico cuando hacía la mili. Otra resumía la experiencia con una frase que ha marcado el proyecto: «No me había sentido tan importante en toda mi vida».

El proyecto Mirades Creuades es una iniciativa conjunta de Cruz Roja Tarragona, Cruz Roja Calafell, la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona de la Diputación y el Ayuntamiento de Tarragona. La entrada es libre.