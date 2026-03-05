La Guardia Civil y el SEM desarrollan en Tarragona una jornada sobre actuaciones de emergencia

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona acogió recientemente una jornada de intercambio de experiencias entre profesionales del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña y agentes de la Guardia Civil destinados en diferentes unidades de la provincia. Durante el encuentro se compartieron conocimientos y experiencias relacionadas con la actuación ante emergencias y la coordinación entre diferentes servicios que intervienen habitualmente en este tipo de situaciones.

Por parte de los profesionales del SEM, se abordaron varios aspectos relacionados con la asistencia sanitaria inmediata en situaciones de urgencia médica, con especial atención en las primeras actuaciones que pueden desarrollar los agentes hasta la llegada de los servicios médicos especializados y que pueden resultar determinantes para la salud del accidentado.

Entre estos contenidos se trataron técnicas básicas de primeros auxilios como el control de hemorragias mediante torniquetes o la actuación delante de una para cardiorrespiratoria. La sesión incluyó además una parte práctica donde los agentes de la Guardia Civil realizaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP) utilizando maniquíes de entrenamiento, con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos y familiarizarse con los protocolos de actuación en este tipo de intervenciones.

Por su parte, la Guardia Civil expuso a los profesionales sanitarios las capacidades operativas del Cuerpo en la provincia de Tarragona, así como las principales funciones que desarrolla la Guardia Civil en Cataluña. Durante la jornada también se repasaron algunos de los servicios e intervenciones más relevantes realizados por la Guardia Civil en los últimos años, con el objetivo de ofrecer una visión general de la actividad del Cuerpo y de su papel dentro del sistema de seguridad pública.

Este tipo de encuentros contribuyen a reforzar el conocimiento mutuo entre los diferentes servicios que intervienen en situaciones de emergencia, favoreciendo una respuesta más coordinada y eficaz ante cualquier incidente que pueda afectar a la ciudadanía.