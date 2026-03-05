El Govern conmemora los inicios del movimiento feminista en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Ayer el Museo de Arte Moderno de Tarragona acogió el acto institucional de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, una cita marcada por el reconocimiento a las pioneras del feminismo catalán, coincidiendo con el 50.º aniversario de las primeras Jornadas Catalanas de la Mujer de 1976. La jornada arrancó con el saludo de la vicepresidenta de la Diputación de Tarragona, Marta Ventura, y con la bienvenida institucional de la directora para la Erradicación de las Violencias Machistas, Olga Jiménez Palau.

El acto continuó con la conferencia de la socióloga Marina Subirats, que repasó la evolución del movimiento feminista en Cataluña en estas cinco décadas. También se proyectó un reportaje sobre el Bloque Feminista de Tarragona. La lectura de la declaración institucional fue a cargo de la directora de los servicios territoriales de Igualdad y Feminismo, Inma Pastor, y el acto se cerró con la intervención de la delegada del Gobierno en Tarragona, Lucía López.

En declaraciones previas, López explicó que la semana del 8M sirve para «recordar y reafirmar los compromisos» del ejecutivo con la igualdad efectiva. También defendió la necesidad de desplegar «políticas transversales que lleguen a todos los departamentos de la Generalitat». «Recordamos que este movimiento continúa, sobre todo ante los movimientos de descrédito y de banalización de la violencia machista, que ponen en riesgo, los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, también los de nuestra democracia», afirmó.

Por su parte, Jiménez insistió en que «todavía hay mucho camino a recorrer». Recordó que muchas de las reivindicaciones de 1976, como el derecho al propio cuerpo o a la independencia, todavía hoy las estamos consolidando. Según afirmó, «nuestros sueños de futuro son posibles porque hubo mujeres que en un momento muy difícil lucharon y alcanzaron derechos», y subrayó que el reto actual es garantizar que estos avances se mantengan y se refuercen.