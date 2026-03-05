Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tarragona ha sido el escenario del nuevo fenómeno en Instagram, El Botí. Los responsables de la cuenta cuelgan vídeos donde se ve una mano escondiendo dinero en algún lugar público de Cataluña.

Ayer, la ciudad protagonista de El Botí Nocturn fue la capital de la demarcación. En el vídeo se puede ver una mano escondiendo el botín cerca del Anfiteatro. La pista que dieron fue «Si los romanos pasaron por aquí... por qué no también El Botí»?. Esta vez el más rápido fue Roger Feijoo que encontró el dinero y lo compartió en sus redes sociales.

Los artífices del reto suelen grabar el lugar donde han escondido el dinero para ver quién es el ganador del dinero. Desde la cuenta han subido un nuevo vídeo donde se ve cómo varias personas intentan localizar el premio añadiendo «como se nota que los tarraconenses tienen ADN de competición, fueron rapidísimos en encontrar El Botí de la capital. En @rogerfeijoo no fue el primero en llegar pero, lejos de desanimarse, perseveró y... ¡se llevó El Botí! Eso también es muy catalán. Bien jugado, cuxu!».

La cuenta de Instagram nació hace pocas semanas y ya cuenta con 30.600 seguidores. Los impulsores recorren las ciudades y pueblos de Cataluña para esconder el tesoro.