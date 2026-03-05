El alcalde de Tarragona recibirá mañana el premio a Mejor Dirigente Institucional del Deporte

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, será distinguido mañana, 6 de marzo, con el premio a Mejor Dirigente Institucional que concede anualmente la Asociación Catalana de Dirigentes del Deporte. El galardón reconoce su tarea e implicación en la promoción de la actividad deportiva desde el ámbito institucional. La entrega se hará durante la Noche del Dirigente, que tendrá lugar a partir de las 21 horas en el Hotel Catalonia Plaza de Barcelona.

Este premio llega poco después de que el Ayuntamiento de Tarragona fuera distinguido con el Premio Nacional del Deporte para ser la ciudad de España que más contribuyó a la promoción deportiva el año 2024 y con el galardón Gigante Apoyo Institucional, Tarragona, mejor ciudad de deportas en reconocimiento al compromiso de la ciudad en el desarrollo y la promoción del deporte.

Durante el pasado 2025, Tarragona fue suya de 55 acontecimientos deportivos que han llenado las instalaciones deportivas municipales y numerosos espacios públicos de la ciudad. Estas citas deportivas reunieron a un total de 39.610 deportistas y 67.860 acompañantes (personal técnico y organizativo; y familiares), que generaron un gasto traducido en un impacto económico de más de 13 millones de euros a la ciudad.

Este 2026 se espera volver a batir récords: Entre los grandes acontecimientos que han escogido Tarragona se encuentran el Torneo Estatal, el Campeonato de España Absoluto y las copas del Rey y de la Reina de Tenis Mesa; la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa, el Campeonato de Europa de Triatlón 2026, el Tour de Francia y los juegos Specials Olympics.