Vecinos de la calle Mallorca y Stop Creuers presentan una instancia en contra de la nueva parada de bus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El colectivo Stop Creuers – Veïnat pel decreixement turístic conjuntamente con las vecinos de la calle Mallorca presentaron una instancia a principios del mes de febrero en el Ayuntamiento de Tarragona en contra de la nueva parada de bus para los cruceristas.

En el escrito hicieron constar la preocupación de que se vuelva a ubicar la parada de autobuses de cruceros en la calle de Mallorca, dentro de la ZBE, perpetuando una situación de afectación grave a la salud, movilidad y la calidad de vida del vecindario. Por eso pidieron «que se retire de manera inmediata y que se garantice que durante la próxima temporada de cruceros, y las que puedan venir, ningún bus relacionado con cruceros vuelva a utilizar esta ubicación, evitando así una afectación continuada y directa a la salud y a la calidad de vida del vecindario, independientemente del tipo de vehículo, operador o tecnología utilizada».

Desde la entidad aseguran que todavía no han recibido ninguna respuesta por parte del consistorio tarraconense.