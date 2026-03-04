Tarragona, lejos de la igualdad salarial a pesar del crecimiento del liderazgo femenino

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona sigue acarreando una desigualdad salarial significativa a pesar del avance general de la presencia femenina en sitios de dirección en Cataluña. Según un informe de Eurofirms Group, el 43% de los cargos directivos en el país están ocupados por mujeres, una cifra que ha crecido más de diez puntos desde el 2022 y que sitúa Cataluña como el territorio con más representación femenina en liderazgo en el Estado.

Sin embargo, la brecha salarial desfavorable a las mujeres se mantiene en el -17% al conjunto catalán. En el caso de Tarragona, la diferencia es todavía más acentuada y se sitúa en el -21%, una de las más elevadas del territorio, sólo por detrás de Barcelona (-20%). En cambio, Gerona (-16%) y Lleida (-12%) presentan niveles de desigualdad más bajos.

El análisis sectorial muestra que el sector servicios, muy relevante en la demarcación tarraconense, concentra tanto una mayor presencia femenina en cargos de responsabilidad como las diferencias retributivas más altas. En Tarragona, la brecha en este ámbito llega al -22%, siguiendo la tendencia del resto de provincias catalanas.

Otros sectores, como el primario, registran diferencias salariales más reducidas, hecho que pone de manifiesto que la desigualdad no responde a un único patrón, sino a la estructura productiva de cada territorio.

Desde Eurofirms Group, el responsable del área de Revenue, Eloi Tarrés, destaca que el incremento del liderazgo femenino demuestra que es posible avanzar en representación, pero advierte que la igualdad retributiva y la presencia equilibrada en todos los sectores siguen siendo retos estructurales.

El informe concluye que garantizar la igualdad en el liderazgo no sólo es una cuestión social, sino también un factor clave para la competitividad y la sostenibilidad empresarial. En Tarragona, el reto pasa ahora por reducir la brecha salarial y consolidar una igualdad real más allá de las cifras de representación.