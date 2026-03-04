Tarragona invertirá 400.000 euros en los estudios arqueológicos previos a la siguiente fase del proyecto Metropol

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La hoja de ruta del proyecto Metropol suma un nuevo capítulo. Después de haber obtenido una subvención de 500.000 euros a través del 2% Cultural para financiar las primeras dos fases, el Ayuntamiento de Tarragona ha vuelto a pedir una segunda ayuda estatal para costear los estudios arqueológicos previos a la reforma de los bajos y el primer piso del número 8 de la calle Méndez Núñez.

El consistorio ha adquirido recientemente estos espacios contiguos al teatro para incorporarlos al Plan director del proyecto Jujol. La nueva solicitud presentada al Ministerio de Cultura se centra, precisamente, en las excavaciones arqueológicas necesarias antes de abordar las obras de rehabilitación. Fuentes municipales señalan que las prospecciones se llevarán a cabo tanto en el inmueble adquirido, como «en la media adyacente con la finca del lado, por el lado de la calle Armanyà», donde se tiene constancia de la existencia de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil.

El presupuesto de estos trabajos sería de 400.000 euros y se prevé que el 70% se pueda cubrir a través de la última convocatoria del 2% Cultural, la cual se inició el pasado 15 de diciembre y se cerró el 18 de febrero. Sin embargo, desde el Ayuntamiento remarcan que la intervención se llevará a cabo independientemente de si el Estado otorga la ayuda o no. Una vez se ejecute esta fase previa, se procederá a la adecuación de los bajos y el primer piso del edificio de Méndez Núñez, que permitirán sumar 400 metros cuadrados al recinto del Teatro Metropol.

Esta ampliación abrirá la puerta a nuevos usos complementarios —como un centro de interpretación dedicado al arquitecto Josep Maria Jujol, un restaurante y una tienda— y añadirá otro acceso directo desde la calle al jardín y al teatro, en pie plano. Eso permitirá mejorar la accesibilidad del equipamiento y las salidas de emergencia. Igualmente, facilitará que las diferentes piezas del complejo puedan funcionar de manera autónoma, reforzante la transformación del Metropol en un gran polo cultural al corazón de la ciudad.

Actuaciones pendientes

«Seguimos apostando firmemente por este gran proyecto», remarca la consejera de Cultura, Sandra Ramos. A finales del 2025, el Ayuntamiento ya obtuvo medio millón de euros del 2% Cultural para financiar las dos primeras fases de rehabilitación. Desde el verano del 2024, se han llevado a cabo diferentes actuaciones en el teatro como la ignifugación de la estructura metálica, la restauración de las bóvedas originales de madera afectadas por humedades y termitas, la recuperación de elementos decorativos de Jujol, la nivelación del patio y del porche para evitar filtraciones o la reparación de las cubiertas para garantizar una correcta evacuación de las aguas pluviales, entre otros.

En diciembre, se tramitó una intervención de urgencia para resolver problemas estructurales sobrevenidos durante las obras. También está pendiente la sustitución de los ventanales y carpinterías y la mejora de la rampa de acceso al patio y de la fachada, antes de poder reabrir el espacio al público. En conjunto de estas intervenciones asciende al millón de euros.