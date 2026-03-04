Ramos cree que la protección de Antifrau a Gispert no está justificada

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La presidenta de la Empresa Municipal de Medios de Comunicación de Tarragona, Sandra Ramos, alegó a la decisión de la Oficina Antifrau de Cataluña de prorrogar la condición de persona alertadora protegida a Xavier de Gispert, gerente de Tarragona Radio. La consellera socialista respondió a la comunicación del organismo, el pasado septiembre, y expresó su desacuerdo con la prórroga. «Entendemos que no se produce ninguna excepcionalidad ni ninguna causa real y concreta que lo justifique. Por lo tanto, en cumplimiento de la normativa entendemos que no se tendría que otorgar la prórroga solicitada», expuso Ramos.

Gispert pidió a Antifraude la prórroga de su condición como a proteger al considerar que persistían las condiciones de riesgo y amenazas de represalia institucional. Además, el gerente de Tarragona Radio esgrimió que las conductas y las acciones de desprestigio hacia su persona se habían intensificado y que, en este sentido, consideraba justificada su condición de persona alertadora protegida. Por último, comunicó que se había sentido tutelado y cuestionado por miembros del consejo de administración de la compañía municipal. Ante estos motivos esgrimidos por Xavier de Gispert, la consellera Sandra Ramos también mostró su disconformidad.

«Ninguna acreditación»

«Hay que decir que tampoco existe ninguna acreditación al respeto de estas afirmaciones», dijo Ramos a la carta. «En todo caso se tendría que concretar cuáles son los miembros del consejo de administración a los que hace referencia y en que se basa esta afirmación. Seguramente es una apreciación subjetiva no fundamentada», añadió la presidenta de la empresa municipal.

Evitar represalias

El gerente de Tarragona Radio es testimonio protegido por la Oficina Antifraude desde el 2023 por haber denunciado posibles irregularidades financieras en la empresa con pagos y subvenciones encubiertas por más de 800.000 euros entre 2009 y 2019. Antifraude lo declaró testimonio protegido para evitar represalias como su posible despido.

Este lunes, los grupos municipales de Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos por Cataluña pidieron explicaciones respecto de la «falta de transparencia» de Sandra Ramos hacia este asunto. ERC ha registrado peticiones de información en alcaldía y a secretaría general para obtener la información correspondiente. Desde Juntos se ha registrado una solicitud para obtener las alegaciones que la presidencia habría presentado ante Antifraude en nombre del conjunto del consejo de administración, sin que, según denuncian, hubiera consulta previa. Juntos ha instado también al alcalde a intervenir para garantizar una gestión rigurosa y alineada con los estándares de transparencia exigibles. De momento, desde el gobierno municipal no se ha querido dar explicaciones sobre la cuestión.