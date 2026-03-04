Los pescadores tarraconenses celebran que Bruselas se abra a modificar el sistema de cuotas de pesca

Los pescadores catalanes celebran que la Comisión Europea se abra a modificar el sistema de cuotas de pesca, tal como ha asegurado el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, en una entrevista a ACN. «Si realmente es así sólo tengo palabras de agradecimiento», ha manifestado el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cataluña, Antoni Abad, en unas declaraciones desde Bruselas. Abad, sin embargo, también ha avisado de que las palabras del ejecutivo comunitario «se tienen que transformar en hechos». Por su parte, el secretario de la Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Tarragona, Xavier Domènech, también opina que el sistema de cuotas se tiene que cambiar, pero que al mismo tiempo «se tiene que consensuar con el sector».

En declaraciones a ACN, Abad ha valorado positivamente las palabras del comisario Kadis, donde aseguraba que la Comisión cambiará la interpretación de los datos científicos para fijar nuevas cuotas de pesca. De hecho, el presidente de las cofradías ha recordado que el sector pesquero hace seis años que «trabaja» para que Bruselas tenga en cuenta la voz de Cataluña a la hora de elaborar su propuesta de cuotas para el Mediterráneo.

En este sentido, Abad también ha querido reivindicar el papel del instituto Icatmar, que recoge datos científicos de las costas catalanas donde se avala la buena calidad de los stocks.

A pesar de las buenas palabras del comisario europeo, Abad considera que representantes de las instituciones europeas tendrían que venir más a menudo a conocer la realidad del sector pesquero desde el terreno. «Si se embarcaran con nosotros y se pusieran las botas, probablemente lo verían diferente; [...] costa mucho hacerlos venir, pero si lo hicieran realmente captarían nuestra realidad y verían que las reivindicaciones de que no son nada del otro mundo». «Sólo queremos adecuar la política pesquera común al sector del Mediterráneo», ha afirmado.

Así, Abad ha reivindicado el «buen trabajo» de los pescadores catalanes para adaptarse a las nuevas realidades. El sector ha cambiado mucho la manera de pescar, de pensar, hacer; y todo se está agrupando en un compendio de cosas que sólo nos puede llevar a buen puerto», ha resumido, deseando que la actualización de los métodos científicos «ojalá llegara hoy».

Tarragona exige «coherencia»

Los pescadores de Tarragona han reclamado «coherencia» a la Comisión Europea con respecto a las medidas que pueda tomar con el fin de garantizar la continuidad del sector. El secretario de la Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Tarragona, Xavier Domènech, ha subrayado que ellos son «los primeros interesados en que haya recursos» en el mar, pero ha pedido que puedan trabajar de manera planificada. «Si tienes una inseguridad empresarial a un año vista, no puedes amortizar las inversiones», ha apuntado.

Domènech se ha mostrado sorprendido por algunas afirmaciones de Costas Kadis, como «ignorar el asesoramiento científico no beneficiaría a los pescadores a largo plazo». El secretario lo ha replicado y ha asegurado que el sector está a favor que se apliquen criterios científicos. «Si alguna cosa hemos aprendido es que no tenemos bastante credibilidad con lo qué decimos, y por eso hemos tenido que ir de la mano del mundo científico. La realidad es la que es, pero si un biólogo ve que tenemos una cierta parte de razón es cuando se dan cuenta de que hay recurso», ha afirmado.

Con respecto a las medidas implementadas desde Europa que obligan a los pescadores a pesar y certificar digitalmente las capturas y avisar con cuatro horas de antelación de que volverán a puerto, Domènech ha sido crítico. «La sensación es que oyen, pero no escuchan; las barcas de Tarragona pueden llegar a levantar las redes a media hora del puerto», ha detallado. Asimismo, ha defendido que el sistema de trazabilidad que utilizan es totalmente eficaz y que los datos están a disposición de todo el mundo en pocos minutos.

Con respecto a la posibilidad de modificar el reglamento del Mediterráneo que han abierto tanto desde el gobierno español como desde la Comisión Europea, Domènech se ha mostrado favorable. «Pensamos que se tiene que cambiar, pero se tiene que consensuar con el sector», ha valorado. «Hay algunas cosas del reglamento actual que son inviables, normas que no se pueden cumplir; tenemos que poder explicarlos por qué y que lo vean», ha manifestado.

Con respecto a la flexibilización de los días de pesca otorgados a los pescadores del Mediterráneo y los trece días extras que dio el gobierno español, Kadis ha explicado que estas jornadas adicionales están siendo revisadas por la Comisión Europea. Domènech expone que la rigidez del sistema hizo que el año pasado, por ejemplo, sobraran entre 3.000 y 4.000 días al conjunto de los pescadores. Cuando dieron los trece días ya sabían que sobrarían. Al final, el Estado español no ha hecho nada más que repartir unos días que saben que sobrarán», ha dicho.

La razón es que la cuota anual los pescadores la tienen que ir gestionando, teniendo en cuenta que de cara a diciembre -con las elevadas ventas de Navidad- les tienen que quedar días. Eso hace que, los que han sido prudentes, lleguen a 31 de diciembre algún día para gastar. Para el secretario de las cofradías tarraconenses, tener más días adicionales permitiría no tener que renunciar a salir al mar algunos días que serían productivos y a la vez la cifra global anual de los días que se habría trabajado sería muy similar al actual.