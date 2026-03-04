Cambios terminados en la zona regulada del entorno del Pax de Tarragona

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Ahora si, cambios terminados. El Ayuntamiento de Tarragona ya ha aprobado la resolución que modifica diferentes plazas de zona regulada en Tarragona 2, en torno al colegio Pax. Tres tramos de calle que hasta ahora eran zona verde pasarán a ser zona naranja, pensada para estacionamientos de larga duración. Finalmente, los tramos afectados son la calle Joan Antonio i Guardias (entre los números 11 y 21), la calle Josep M. Casas de Muller (entre los números 5 y 8) y la calle Josep Gramunt i Subiela (entre los números 92 y 95).

Después de la primera propuesta hecha por el consistorio, que contó con el trabajo del grupo municipal de En Comú Podem, ahora se han modificado algunos puntos conjuntamente con los vecinos y la AFA de la escuela. En sentido contrario, dos calles del Sector Norte ganan zona verde a expensas de la zona azul. Las calles Florenci Vives i Castellers de Tarragona, que hasta ahora eran zona de corta duración, pasarán a tener condiciones preferentes para residentes. «Cuando conocimos la petición del vecindario vimos claro que teníamos que adaptar la propuesta. Las personas que muestran interés y voluntad para mejorar la ciudad, se las tiene que escuchar. La propuesta definitiva está avalada técnicamente, por el vecindario y políticamente», expresa Jordi Collado, portavoz del grupo municipal de En Comú Podem.

«Creemos que los cambios mejorarán la situación en el barrio. Hemos sentido que han escuchado nuestras propuestas», dice Teresa, una vecina de la zona. El servicio de limpieza de la escuela también celebra la decisión. «Estamos muy contentas con este cambio. Era absurdo tener que pagar para aparcar casi la mitad de lo que cobramos por hora de trabajo», expresan las trabajadoras.