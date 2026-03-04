Buscan a un hombre que agredió otro en el Mercadet de Bonavista y lo dejó inconsciente

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona ha abierto diligencias por|para una agresión que tuvo lugar el pasado domingo en el Mercadet de Bonavista. Según ha adelantado el Diari de Tarragona, un hombre habría agredido a otro y lo dejó inconsciente. El autor habría abandonado el lugar de los hechos, por lo quelo están buscando.

Los hechos pasaron hacia las once de la mañana en la zona del aparcamiento de vehículos, próximo al Vial Tarradellas. Aquí dos hombres habrían discutido y uno de ellos, trabajador de una parada, habría procedido a la agresión dejándolo inconsciente. La víctima fue trasladada al Hospital Joan XXIII