Agnès Marquès: «Hay cosas de la vida que no tendrían que ser de consumo global»

El punto de partida de la novela es un hecho real que se hace viral. ¿En qué momento ves que puede convertirse en novela?

«Cuando leí el artículo y, sobre todo, los comentarios en las redes. La historia es la de una mujer de un pueblecito de Tejas que decide escarnecer públicamente a su marido después de saber que espera un hijo con otra. Publica un anuncio felicitándolos por el bebé y firma como “la mujer de aquel hombre”. En las redes, todo el mundo la celebraba como una heroína. Yo, en cambio, pensaba: Ella también se está poniendo en el centro del escarnio. Podría haber optado por una venganza más discreta, pero el dolor era tan grande que le era igual exponerse. Aquí es donde vi la complejidad humana en estado puro».

Escribir sobre vidas ajenas reales es una gran responsabilidad. ¿Qué límites te pusiste para transformar esta historia en ficción?

«Cambié nombres y circunstancias y me acogí a todas las garantías que permite la ficción. Se tiene que entender que es una novela. Pero lo que me interesaba no era explicar la vida real de estas tres personas, sino reflexionar sobre cómo los artículos virales y pescaclics reducen la complejidad de las vidas. Es imposible explicar una vida en un artículo que se consume en dos minutos sin convertirla en caricatura».

¿La literatura nos permite ser más honestos que el periodismo a la hora de explicar una verdad humana?

«El periodismo tiene unos métodos rígidos que tenemos que preservar y defender. Necesita pruebas y verificaciones. La ficción, en cambio, te permite imaginar, suponer, especular. Puedes explorar la verdad humana desde otro lugar. No se trata de sustituir el periodismo, sino de utilizar otro lenguaje para profundizar en aquello que no siempre se puede demostrar, pero que forma parte de la condición humana».

¿Eres de las escritoras que defienden que la mejor literatura es la que bebe de la realidad?

«Sí, inevitablemente. De la realidad y de la condición humana. Es imposible escribir sin tomar partido. Puedes inventar mundos imaginarios, pero siempre lo harás desde tu experiencia vital. La imaginación sin vida vivida es limitada».

¿Qué tipo de periodista eres? ¿Hay preguntas que decides no hacer?

«Sí. Aunque a veces sabes que la pregunta que no haces es la que te daría el titular. Si estás fiscalizando a alguien con responsabilidad pública, tienes que hacerla. Pero cuando tienes delante a una persona que se está abriendo y te da confianza, te acercas de otra manera. En la novela, la protagonista se plantea si lo más ético es no preguntar o no publicar. Y yo creo que esta es una pregunta fundamental».

En un mundo con una huella digital prácticamente imborrable, tendríamos que tener derecho al olvido.

«Sí. Hay cosas de la vida privada que no tendrían que convertirse en material de consumo global. En el caso real que inspira la novela, la criatura que esperaban entonces hoy ya tiene doce años. Si un día busca los nombres de sus padres en internet, encontrará centenares de artículos en lenguas que quizás ni entiende. ¿Qué sentido tiene eso, si todo respondía a un chismorreo? El derecho al olvido es una cuestión fundamental».

¿Qué consideras fundamental para los futuros periodistas, más allá de la técnica periodística?

«La pregunta moral. Antes de publicar, de escribir o de formular una pregunta, hay que preguntarse: ¿yo, con eso, qué tendría que hacer? No sólo qué puedo hacer legalmente, sino qué es mejor hacer. Es la diferencia entre la libertad negativa y la positiva que describía Isaiah Berlin. Esta reflexión ética es imprescindible en el periodismo».

Con el premio, la novela se traducirá y tendrá más resonancia. Contribuirás a amplificar la historia.

Cuando publicas, sabes que la historia se amplificará. Y si ganas un premio, todavía más. Los protagonistas saben que he escrito la novela y que ha sido premiada. Viven en una comunidad muy pequeña, muy marcada por la religión, pero estaban orgullosos de formar parte, de alguna manera, de un material literario».

¿Se la harás llegar?

«Sí, mi idea es hacerla llegar a personas de su entorno, traducida, para que la puedan leer y disfrutar».