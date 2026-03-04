Adjudican la reparación del local de la Asociación de Vecinos del barrio del Port

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado las obras para rehabilitar el local social de la Asociación de Vecinos del barrio del Port en la empresa La Tartana Costa Daurada SL, por un importe total de 180.413,42 euros (IVA incluido). Esta esperada intervención, que se alargará durante seis meses, servirá para sanear los daños provocados por las humedades en el patio interior y, al mismo tiempo, consolidar y reforzar la estructura del inmueble situado en el número 9 de la calle Reial.

Este espacio está cerrado desde el 2020, cuando se tuvo que clausurar por la pandemia. Desde entonces, no se ha podido reanudar la actividad por su mal estado. Un escape de agua de una cañería en los pisos superiores del edificio provocaron el deterioro del techo, que acabó cediendo. Estas filtraciones, además, estropearon la instalación eléctrica y el local se quedó sin luz.

Según la memoria del proyecto, se eliminará el almacén de la sala principal polivalente —que hacía estrecha la entrada— para que esta se vuelva «mayor». También se renovarán y ampliarán los baños para «dar cumplimiento» a la normativa actual. Por otra parte, los arcos existentes de obra que atraviesan de norte a sur el local se conservarán y se realzarán. Por otra parte, se hará una nueva instalación eléctrica y de iluminación, así como de climatización y renovación de aire.