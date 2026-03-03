Tarragona adjudica la renaturalización del barranco de la Mora

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha otorgado a la empresa ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING SL el contrato para la redacción del proyecto ejecutivo de renaturalización del barranco de la Mora. Esta actuación busca restaurar el ecosistema fluvial urbano, mejorar la morfología del torrente y generar espacios públicos que respeten los criterios de sostenibilidad y seguridad hidráulica.

El proyecto incluye la elaboración de estudios previos y el diseño de medidas de restauración hidromorfológica y ecológica, con el objetivo de reducir el riesgo ante infiltraciones de agua y favorecer la laminación de crecidas. Además, se pretende fomentar un uso público perifluvial coherente con la planificación del suelo urbano y con la gestión del riesgo hidráulico.

El consejero de Medio Ambiente, Guillermo García de Castro, ha resaltado que «renaturalizar el barranco de la Mora es un paso clave para reforzar la riqueza natural de la ciudad y avanzar hacia un modelo urbano más verde y sostenible». La adjudicación tiene un importe de 62.470,29 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de un año.