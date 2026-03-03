Tarragona acoge una nueva edición del Festival Danza con 12 propuestas de creación contemporánea

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La danza contemporánea vuelve a tomar las calles y equipamientos culturales de Tarragona con la celebración de la segunda edición del Festival Danza Tarragona. Del 25 al 28 de marzo, la ciudad acoge cuatro jornadas dedicadas al movimiento y a la creación contemporánea, impulsadas por la consejería de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona con el objetivo de reforzar la presencia de esta disciplina en la programación municipal de artes escénicas y música.

El festival despliega 12 propuestas entre espectáculos completos, actividades paralelas y acciones de mediación, con funciones gratuitas y de pago en espacios emblemáticos como la Rambla Nueva, el Teatro Tarragona, el parque del Anfiteatro de Tarragona, el Pla de la Seu, la plaza de les Cols, la plaza de la Pagesia o el antiguo Seminario.

La consejera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacado que más de una decena de compañías consolidadas de todo el país participan en esta edición, con artistas nacionales e internacionales y algunas propuestas creadas específicamente para el festival. Según ha subrayado, la iniciativa nace con la voluntad de dar visibilidad a una disciplina con lenguaje universal que a menudo no ocupa el lugar que le corresponde en los escenarios.

Entre las propuestas destacadas está el proyecto de mediación Piel de Plomo, de la compañía Ana F. Melero & Luna Sánchez, impulsado como experiencia piloto en colaboración con entidades locales como Assexora't y la Asociación por el Fomento de la Danza de Tarragona. También forman parte del programa espectáculos como No, de La Venidera; Un Poyo Rojo; Ior, de Marc Fernández, centrada en las relaciones humanas; Pies de gallina, de Ana F. Melero & Luna Sánchez, sobre la delicadeza y la vulnerabilidad; y Fábula, de Roser López Espinosa, que propone un universo poblado de criaturas fabulosas.

En total, una cincuentena de profesionales —entre programadores, gestores culturales y compañías— participan en una edición que consolida el festival como punto de encuentro del sector y como escaparate de la danza contemporánea en la ciudad.

Tarragona y su apuesta por la danza

Aparte del festival Tarragona Danza, como ya se anunció hace pocos días, esta 2026 Tarragona vuelve a ser epicentro de la danza acogiendo una nueva edición de la jornada profesional Especial Danza, que tiene como objetivo impulsar la contratación de espectáculos de danza dentro del mercado catalán y conectar las compañías con los diferentes profesionales del sector.

La cita será también el 25 de marzo y contará con la actuación de 15 compañías y la asistencia de 250 profesionales del sector cultural de todo Catalunya.

Finalmente, esta primavera también cuenta con una nueva edición del ciclo En Danza, que esta vez acerca la danza contemporánea a las instalaciones del Puerto de Tarragona.