Port Tarragona aprueba casi 44 MEUR en inversiones para modernizar la logística del cereal

Port Tarragona ha avanzado en la transformación de la cadena logística del sector del cereal con la aprobación de cinco nuevas concesiones para la construcción de almacenes y una concesión adicional para sistemas de transporte horizontal de sólidos en lloure.

Este paquete de inversiones privadas, que suma un total de 43,77 millones de euros, permitirá ampliar en más de 40.000 m² el espacio de almacenaje e incrementar en 1,5 millones de toneladas anuales la capacidad de movimiento de productos agroalimentarios, reforzando la competitividad y sostenibilidad del Port.

Las nuevas concesiones permitirán la construcción de tres almacenes en el muelle de Castilla y otro en el muelle de Aragón, donde también se reformará una nave existente.

Los almacenes estarán mecanizados y dispondrán de sistemas de cintas transportadoras que agilizarán el movimiento de mercancías entre barcos e instalaciones, reduciendo el uso de camiones y, por lo tanto, las emisiones de CO₂. Esta apuesta por la logística ferroviaria mejorará la sostenibilidad y la seguridad de las operaciones en el puerto.

En el muelle de Castilla, las empresas Euroports, Ership y Noatum serán las encargadas de las nuevas construcciones, con inversiones individuales que van desde los 3,4 hasta los 16 millones de euros, cada una con tráfico mínimo anual garantizado.

En el muelle de Aragón, Ership y Aralogic desarrollarán almacenes orientados a la expedición por tren, con una superficie combinada superior a 16.000 m² e inversiones que superan los 5 millones de euros, incluyendo un sistema de transporte horizontal mecanizado.

Este conjunto de inversiones forma parte de un plano más amplio que prevé superar los 53 millones de euros en total, con algunas concesiones pendientes de aprobación que completarán la ampliación y la modernización de la cadena logística del cereal en el Port Tarragona.

El objetivo final es reforzar el liderazgo del puerto en el Mediterráneo, ofreciendo infraestructuras más eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales del sector agroalimentario.