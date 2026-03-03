El Joan XXIII pone en marcha una consulta específica para abordar la obesidad de manera integral

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona activa desde finales de 2025 una consulta monográfica de obesidad con la voluntad de ofrecer una atención más especializada y adaptada a la complejidad de esta enfermedad crónica. La iniciativa, liderada por el Servicio de Endocrinología y Nutrición, apuesta por un enfoque integral y multidisciplinar que va más allá del control del peso.

La obesidad es una patología compleja y multifactorial, resultado de la interacción entre factores genéticos, biológicos, ambientales, psicológicos y sociales. La acumulación excesiva de tejido grasiento no sólo repercute en el peso corporal, sino que incrementa el riesgo de más de 200 complicaciones de salud a corto, medio y largo plazo, tanto físicas como mentales.

En las últimas décadas, su prevalencia ha crecido de forma sostenida. En Cataluña afecta al 14,2% de los hombres y el 13,4% de las mujeres, y las previsiones apuntan que en el 2035 la mitad de la población mundial podría sufrir sobrepeso u obesidad. También aumenta la incidencia entre niños y jóvenes, con posibles consecuencias en la edad adulta.

La doctora Cristina Franco, especialista del Servicio de Endocrinología y Nutrición, recuerda que «la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que no se puede reducir sólo a una cuestión de peso o de índice de masa corporal.» En este sentido, defiende un abordaje global y sostenido en el tiempo que tenga en cuenta el funcionamiento del tejido grasiento y las patologías asociadas.

El manejo clínico ha evolucionado hacia una visión más amplia que incorpora la valoración de la distribución de la grasa y el estado del tejido muscular. Pruebas como la ecografía muscular y abdominal, la bioimpedancia, la dinamometria o diferentes tests funcionales permiten analizar la composición corporal y hacer un seguimiento que va más allá de la pérdida de kilos.

La nueva consulta responde a este cambio de paradigma. Los pacientes son evaluados desde una perspectiva global que incluye antecedentes, evolución del peso, posibles factores desencadenantes y complicaciones asociadas. Además, se ha constituido un Comité de Tratamiento Integral de Obesidad que garantiza un seguimiento multidisciplinar y longitudinal.

El tratamiento combina sesiones individuales y grupales con dietistas-nutricionistas y se centra en la reeducación alimentaria, la prescripción de ejercicio físico adaptado, la mejora del sueño y la gestión del estrés. En los casos indicados, se puede valorar el tratamiento farmacológico o la cirugía bariátrica, reservada a pacientes que no mejoran con los cambios de estilo de vida. «Igual que la obesidad es una enfermedad crónica, el tratamiento también lo es», subraya Franco, que insiste en la necesidad de mantener el seguimiento médico y los hábitos saludables a largo plazo.

La Atención Primaria juega un papel clave en la detección precoz y la derivación de los casos que requieren atención especializada. Por eso, el hospital trabaja coordinadamente con los equipos de Primària para reforzar los protocolos y circuitos asistenciales.

Con esta nueva consulta, Joan XXIII refuerza su capacidad de respuesta ante una enfermedad cada vez más prevalente, promoviendo una atención rigurosa, coordinada y libre de estigmas.