Domènec Puig Valls presentará candidatura para convertirse en el nuevo rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV). Después de 34 años vinculado a la institución, asegura que da el paso porque ve «cosas altamente mejorables» y considera necesario un cambio de orientación estratégica. Actualmente, es catedrático del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas y forma parte del laboratorio de Robótica y Visión Inteligentes del grupo de investigación ITAKA como investigador principal.

En el ámbito de la gestión, ha sido director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, así como vicerrector de Docencia, Programación Académica y Profesorado durante el mandato de la exrectora María José Figueras (2018-2022). Puig explica que, desde hace un año, trabaja en la configuración de la candidatura, integrada por 15 personas de todos los campus y con «la máxima paridad posible». Define el equipo como «transversal» y joven, pero con experiencia, que podrá aportar «una visión fresca».

«Somos académicos e independientes, no políticos profesionales», afirma Monte, asegurando que eso los diferencia del actual rector, Josep Pallarès, quien previsiblemente se presentará a la reelección, y su gobierno. El objetivo, apunta, es «romper con la endogamia interna».

El futuro candidato se muestra especialmente crítico con la gestión hecha durante este mandato. El catedrático considera que los últimos cuatro años, marcados por un incremento de los recursos públicos para el sistema universitario, no se han traducido en un salto cualitativo en la URV, sino que se ha apostado por el «continuismo» sin «estrategias disruptivas». Igualmente, cuestiona el estilo de gobernanza de «una dirección alejada del día a día». Puig asegura que su candidatura pretende establecer más transparencia y más participación.

Por otra parte, ha recordado que hay que solucionar la infradotación estructural que sufre la URV en materia de profesorado para ofrecer «una docencia de calidad» y también para mejorar las condiciones de los docentes. Además, cree que ha faltado ambición con respecto a las infraestructuras: «Los espacios actuales se han quedado pequeños». Por eso, insta a «reclamar» a la Generalitat «las inversiones que la URV necesita», con el apoyo de las instituciones y agentes del territorio.

Con respecto a los retos a afrontar los próximos años, apuesta para mejorar la docencia con un mapa de titulaciones vivo y adaptativo; impulsar la formación «a lo largo de la vida»; fortalecer la relación con empresas del territorio para potenciar la transferencia de conocimiento; reforzar la investigación con mejores condiciones, menos burocracia y fomento de la colaboración interdisciplinaria; y aumentar la proyección internacional. «Tenemos que ser una universidad que la gente escoja porque es la mejor en aquello que ofrece», remarca Monte, que quiere superar «el complejo de inferioridad con respecto a las universidades de Barcelona».

Les elecciones, en mayo

Les elecciones se celebrarán entre el 25 y el 27 del próximo mes de mayo, con votación electrónica. El proceso se iniciará con la convocatoria oficial y la publicación del censo provisional a mediados de abril. Posteriormente, estará el periodo de presentación y proclamación de candidaturas antes de la campaña, prevista para la segunda quincena de mayo.