Detienen a tres ladrones en Campclar por tres robos en interior de vehículo

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona, detuvieron este sábado dos hombres y una mujer, de 22, 42 y 45 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza a interior de vehículo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 08.15 horas cuando una patrulla de paisano y en vehículo no logotipado, tuvo conocimiento que se había denunciado un robo con fuerza en interior de vehículo en la calle Riu Llobregat de Tarragona.

Varias patrullas se desplazaron al lugar después de que un testigo informara que, desde la terraza de su casa había visto a dos hombres y una mujer manipulando el interior de un vehículo y rompiendo la ventana delantera. Este, al recriminarles la acción, huyeron del lugar corriendo.

Al llegar la patrulla, el testigo les facilitó la descripción física de los sospechosos y, gracias a esta información, una hora más tarde localizaron a un hombre, acompañado de dos personas más, que coincidían plenamente con la descripción.

Una vez identificados, comprobaron que a los tres individuos les constaban numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y, además, durante el cacheo se les localizó joyas de dudosa procedencia.

Durante el transcurso de la intervención, los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento que durante la noche anterior dos vehículos más habían sido saqueados.

Gestiones posteriores de investigación permitieron relacionarlos con los hechos ocurridos la noche antes por lo que los detuvieron como autores de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Está previsto que los arrestados pasen en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.