Más de 100 empresas ofrecerán 700 puestos de trabajo en la 14.ª Fira de l'Ocupació de Tarragona

Imagen de la presentación de la nueva edición de la Feria, que tuvo lugar ayer.CÁMARA DE TARRAGONA

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La Fira de l'Ocupació de Tarragona llega un año más al Recinte Firal de la ciudad. Se trata de la 14.ª edición de la iniciativa, que se celebrará el 12 de marzo de 9.30 a 14.30 horas. El acontecimiento reunirá más de 100 empresas, la cifra más alta hasta ahora, que ofrecen aproximadamente 700 puestos de trabajo.

Contará con la participación de diferentes sectores, destacando la presencia del turístico, que se prepara para al inicio de la temporada. «La fórmula de las ferias de la ocupación de la Cambra se ha convertido en la principal plataforma laboral del sur de Cataluña, y es bien sencilla: poner en contacto empresas que necesitan contratar con personas que buscan trabajo o quieren cambiarlo», señaló Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, durante el acto de presentación.

«En un contexto de cambio, transformación digital y, por lo tanto, de nuevas oportunidades profesionales, consideramos que esta es nuestra mejor contribución a la dinamización de la economía de Tarragona», añadió. En la edición anterior, explicó a la presidenta, la feria reunió a unas 4.000 personas. Desde el 2019, las diferentes ediciones han superado a las 30.000 personas asistentes.

Una de las novedades de este año es la participación por primera vez de la Diputación de Tarragona. «Queremos evidenciar el compromiso con el desarrollo económico, la creación de oportunidades y el apoyo a las personas en la búsqueda activa de trabajo», afirmó Vale Pino, diputado delegado de Personas y Talento de la Diputación de Tarragona.

«La Fira es uno en lo referente a la provincia. Es fundamental en la mejora de la empleabilidad, y está claro que cada año es un éxito», celebró la directora de los Servicios Territoriales de Empresa y Trabajo en Tarragona.

Este año el departamento volverá a participar con uno estando propio y un taller titulado Conocer herramientas y estrategias para la búsqueda de trabajo. Además, durante la jornada se podrá asistir a la charla motivadora de Óscar Martínez Como tener éxito en una entrevista de trabajo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Hostelería de la Provincia de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado, recordó que «el turismo en la provincia genera el 26% del PIB» y que la Feria «llega en un momento idóneo, a las puertas de la Semana Santa, cuando necesitamos hacer un refuerzo».

Así y todo, apuntó que la búsqueda de trabajadores ya no es una «cuestión estacional», sino que se trata «de un proceso vivo» y complejo. No puede ser que nos cueste encontrar personal a pesar del alto índice de paro del país. Tenemos unos indicadores de bajas y de absentismos laborales preocupantes y eso a las pequeñas y medias empresas les hace mucho daño», lamentó.