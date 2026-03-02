Tarragona registra un aumento del 14,3% en el precio de la vivienda

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona experimenta un incremento interanual del 14,3% en el precio de la vivienda de segunda mano durante el mes de febrero, según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. El precio medio se sitúa en 2.174 euros por metro cuadrado, en un contexto general de aumento en toda Cataluña, donde el incremento interanual llega al 15% y el valor promedio se sitúa en 3.313 euros/m².

Este crecimiento se enmarca en una dinámica general de tensión del mercado inmobiliario catalán. En el conjunto del país, una vivienda estándar de 80 metros cuadrados cuesta actualmente una media de 265.067 euros, 34.609 euros más que hace un año, hecho que representa un incremento del 15%, el tercero más elevado detectado en los últimos 13 meses.

Tarragona, por debajo de Barcelona y Gerona pero con subidas destacadas

Dentro de Cataluña, las cuatro provincias registran incrementos interanuales: Barcelona (15,0%), Tarragona (14,3%), Gerona (12,9%) y Lleida (7,8%). Con respecto a los precios absolutos, Barcelona y Gerona superan los 3.000 euros por metro cuadrado —con 3.627 €/m² y 3.066 €/m² respectivamente—, mientras que Tarragona se mantiene en 2.174 €/m² y Lleida en 1.624 €/m².

En la ciudad de Tarragona, el aumento interanual es más moderado, con una subida del 2,4%. El precio medio en la capital se sitúa en 1.766 euros por metro cuadrado, lejos todavía de los 5.434 €/m² de Barcelona capital o de los 3.002 €/m² de Gerona capital.

Municipios del territorio con fuertes incrementos

Varios municipios de la demarcación presentan incrementos destacados. Es el caso de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que encabeza el ranking catalán con una subida interanual del 71,8%. También destacan Amposta (26,1%), el Vendrell (23,9%) y Roda de Berà (23,2%).

Con respecto a los municipios más asequibles de Cataluña, Valls (1.168 €/m²) y Constantí (1.184 €/m²) se sitúan entre los que tienen un precio inferior a los 1.200 euros por metro cuadrado.

Un contexto de máxima tensión en Cataluña

En el conjunto de comunidades autónomas, todas registran incrementos interanuales en febrero. Cataluña, con un 15%, se sitúa entre las que superan el 10% de crecimiento, junto con territorios como la Región de Murcia (24,9%), Asturias (23,1%) o la Comunidad Valenciana (20,5%).

Según explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, el mercado catalán se encuentra en niveles de 'máxima tensión', con una oferta escasa que sigue presionando los precios al alza y dificulta el acceso a la vivienda, especialmente en las zonas con más demanda.

En este escenario, Tarragona mantiene precios por debajo de las áreas más tensionadas como Barcelona o las Islas Baleares, pero consolida una tendencia al alza que refleja la presión creciente también al territorio.