El Ministerio de Cultura confirma la ubicación de la nueva Biblioteca Pública en la Tabacalera

El Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya han llegado a un acuerdo sobre la ubicación definitiva de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona. Esta ocupará el espacio central dentro del edificio principal de Tabacalera, en la antigua zona noble y en el secadero, y dispondrá de alrededor de 10.000 metros cuadrados construidos.

El equipamiento se distribuirá en tres plantas de este inmueble, y su elección ha atendido criterios técnicos, de uso y de accesibilidad. Estará situada al lado de las instalaciones del Conservatorio, lo cual hará del complejo de la antigua Tabacalera un espacio integral dedicado a la cultura y las artes.

Una vez el Ayuntamiento de Tarragona haga efectiva la cesión de la finca, el Ministerio de Cultura se hará cargo de la redacción del proyecto, las obras de reforma integral y la dotación de la biblioteca. Se prevé una inversión mínima de 20 millones de euros. La Genereralitat, por su parte, se encargará de la gestión.

Una vez en funcionamiento sustituirá la actual sede situada en la calle Fortuny. La nueva sede cuadruplicará el espacio del actual que tiene 2.641 metros cuadrados. Eso permitirá disponer de unas instalaciones más amplias, que aumenten la superficie de uso bibliotecario y el espacio de almacenaje de depósitos, así como los espacios polivalentes para prestar servicios clave como actividades formativas, información ciudadana o servicios dirigidos a la población joven, entre otros. Además, permitirá una importante mejora en la accesibilidad.

El Ministerio de Cultura cederá al Ayuntamiento de Tarragona la sede de la calle Fortuny, una vez la nueva sede esté en funcionamiento, para que sea utilizada como Biblioteca Municipal, aumentando así los equipamientos culturales de la ciudad.