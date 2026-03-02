Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Junts por Cataluña ha reclamado responsabilidades a la presidenta de la Empresa Municipal de Medios de Comunicación de Tarragona (EMMCT), Sandra Ramos, por una gestión que consideran poco diligente y falta de transparencia. El portavoz de la formación, Jordi Sendra, sostiene que se habría ocultado información relevante a los miembros del consejo de administración en relación con la renovación de la protección como informante de presunta corrupción del director-gerente por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Según Sendra, el hecho de que esta situación no se trasladara al consejo hasta cinco meses después pone en cuestión la diligencia informativa de la presidencia y podría afectar a la seguridad jurídica de los miembros del órgano. El portavoz califica los hechos de 'falta de transparencia y ética', y recuerda que estos principios tienen que regir especialmente en asuntos vinculados a la lucha contra la corrupción.

Junts afirma que la existencia de esta información se conoció a raíz de un correo electrónico enviado por el abogado del director-gerente a los miembros del consejo, en el que se apuntaba un posible veto a su participación en la gala del 40.º aniversario de Tarragona Radio.

La formación asegura que siempre ha mantenido respeto institucional hacia la Oficina Antifraude y considera preocupando que, presuntamente, no se hayan atendido sus recomendaciones. Sendra lamenta que una cuestión de esta relevancia no fuera comunicada directamente por la presidencia, sino que se conociera a través de terceros. «Es una dejadez de funciones y una falta de respeto a los miembros del consejo», afirma, añadiendo que Junts no aceptará situaciones que, a su parecer, vacíen de contenido la tarea de control de los consejeros.

En esta línea, el grupo ha registrado una solicitud para obtener las alegaciones que la presidencia habría presentado ante Antifraude en nombre del conjunto del consejo de administración, sin que —según denuncian— hubiera consulta previa. «No nos gusta que hablen en nuestro nombre sin informarnos ni pedirnos opinión», ha remarcado Sendra.

Paralelamente, el portavoz ha asegurado que su formación no tolerará represalias contra el director-gerente y ha recordado su oposición a maniobras políticas anteriores que, segundos Junts, buscaban apartarlo del cargo.

Finalmente, Junts por Cataluña insta el alcalde a intervenir para garantizar una gestión rigurosa y alineada con los estándares de transparencia exigibles en una empresa pública, advirtiendo que cualquier práctica que se aleje de estos criterios puede perjudicar la imagen de la empresa y del medio municipal de referencia.