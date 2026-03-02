La Guardia Urbana estrena una furgoneta de tráfico con tecnología avanzada

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha incorporado una nueva furgoneta Ford Custom a la Unidad de Tráfico y Transportes de la Guardia Urbana de Tarragona, con el objetivo de mejorar los recursos operativos y técnicos del servicio. El vehículo está completamente equipado con tecnología de última generación y adaptado a las necesidades específicas de la unidad.

La furgoneta cuenta con un kit de investigación de accidentes de tráfico, que permitirá establecer las causas y los factores que han provocado el siniestro y quién es el responsable. También dispone de un sistema de grabación que permitirá documentar con precisión las conductas de las personas implicadas en un siniestro vial.

El nuevo vehículo facilita una zona de trabajo operativa para la realización de controles policiales, dotada de los recursos necesarios para llevar a cabo actuaciones de seguridad vial con eficiencia y garantías y también servirá como puesto de control móvil para campañas de prevención que se llevan a cabo desde la División de Tráfico. Aparte, esta furgoneta permitirá ofrecer un espacio seguro, discreto y climatizado para la atención de víctimas, testigos o personas vulnerables.

Esta incorporación refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad de la vial. La adquisición de esta nueva unidad se enmarca dentro del plan estratégico de renovación del parque móvil de la Guardia Urbana, el cual incluye la retirada definitiva de varios vehículos actuales que han llegado al final de su vida útil.

Este plan pretende dotar de las herramientas necesarias y de los medios más modernos, fiables y adaptados a las exigencias actuales del servicio y de la sostenibilidad. La furgoneta que utilizaba hasta ahora la Unidad de Tráfico tiene unos 10 años de antigüedad.