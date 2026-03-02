Esquerra pondrá la trombectomia 24/7 como condición para los presupuestos

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La lucha para una mejor atención al ictus en Tarragona hace meses que ha saltado a la arena política donde, como es habitual, todos los partidos se intentan colgar la medalla. Ayer se sumaron a la manifestación representantes de todos los partidos políticos, menos del PSC, que fue la diana de los golpes. Especialmente, de ERC, en un momento clave para la negociación de los presupuestos de la Generalitat. «En caso de que el PSC cumpla con sus acuerdos y haya una negociación de presupuestos, evidentemente lo incluiremos. Cuando Esquerra habla de la financiación singular y estamos reclamando recursos, no estamos reclamando recursos porque sí. Estamos reclamando recursos para dotar los servicios de nuestro país de estas cuestiones. Cuando hablamos de tener la llave de la caja, cuando hablamos del IRPF, hablamos de poder dotar estos servicios como la trombectomia para el ictus 24 horas en Tarragona», dijo Raquel Sans, diputada de ERC.

Desde Juntos por Cataluña se adelantó que hoy se presentará una moción al Parlamento para reclamar este servicio esencial por el territorio. Una propuesta que se votará a mediados de marzo. El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, y la alcaldesa de Valls, Dolors Farré, también asistieron a la manifestación. «Estamos bastante habituados a escuchar que el Campo de Tarragona es la segunda región metropolitana más importante de Cataluña desde el punto de vista demográfico y económico. Que se note también desde el punto de vista sanitario», comentó Segura. El alcalde también hizo mención de la ausencia de los alcaldes socialistas del Campo de Tarragona, muchos de los cuales conforman la Asociación para el Impulso Metropolitano, en la concentración. «El silencio, las presencias y no presencias ya se explican por sí mismas. Si creamos instituciones que lo que quieren es que trasladar un único mensaje conjunto y que supere el ámbito político, pues esta manifestación era una buena oportunidad para que eso se hiciera evidente», dijo Pere Segura.

Ningún alcalde metropolitano del PSC asistió a la manifestación

Con respecto a los Comunes, la formación mostró su apoyo firme a la reclamación por el territorio. A nivel parlamentario, los Comunes señalaron que su acuerdo con el PSC para los presupuestos tendría que hacer posible la instauración del servicio a Juan XXIII. «Es una cuestión de voluntad política, ya no es una cuestión de recursos. Tenemos un acuerdo de presupuestos que son más de 2.500 millones de euros más para el Departamento de Salud. Por lo tanto, ahora toca que de una vez, por todas, Tarragona no sea una ciudad de segunda», indicó David Cid, diputado de los Comunes en el Parlamento. Con respecto a una posible dimisión o destitución de Pané, la formación considera que «ahora es tiempo de diálogo». «Lo que toca es que el Departamento mueva ficha. Eso es lo que nos importa a nosotros. No estamos aquí para discusiones de la política», concluyó Cid. Representantes del Partido Popular también asistieron a la manifestación y mostraron su apoyo.

Desde el Partido Socialista, explican que los alcaldes del territorio mantienen un posicionamiento conjunto y consideran que «hay que dar un voto de confianza al compromiso adquirido» para ir implementando progresivamente el servicio. Sin embargo, desde el PSC expresan «el máximo respeto y comprensión» hacia la ciudadanía que se concentró.