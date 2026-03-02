ERC Tarragona pide la dimisión de Sandra Ramos como presidenta de la Empresa de Medios

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona ha pedido la dimisión o el cese inmediato de Sandra Ramos como presidenta de la Empresa Municipal de Medios de Comunicación de Tarragona (EMMCT). Los republicanos consideran que omitió ante el consejo de administración que la Oficina Antifraude de Cataluña había renovado, el mes de octubre pasado, la condición de testigo protegido del gerente de la empresa, Xavier de Gispert.

Según ha denunciado ERC, la renovación de la protección se conoció a través de una carta enviada por los abogados del gerente a los miembros del consejo de administración ahora hace unos días, y no por la vía institucional correspondiente. De hecho, la presidenta Sandra Ramos no confirmó esta información hasta el consejo de administración celebrado el pasado jueves 26 de febrero, después de ser preguntada por el tema.

La portavoz de ERC y miembro del consejo, Maria Roig, ha declarado que «es inadmisible que la presidenta del EMMCT oculte información tan relevante a los miembros del consejo de administración. Estamos hablando de una cuestión de máxima importancia que afecta directamente a la gestión de la empresa pública y que los consejeros tenemos que conocer de primera mano y por la vía institucional adecuada».

Además, durante aquella sesión del pasado jueves, Ramos prohibió grabar el consejo por órdenes del Secretario General –ni por uso interno-, y evitó hacer acta de la discusión sobre un posible veto del gerente en la Gala del 40.º aniversario de Tarragona Radio.

Encarnado ha asegurado que «la falta de transparencia de Sandra Ramos es incompatible con el cargo de presidenta de una empresa pública. No se puede dirigir una empresa municipal ocultando información, impidiendo que se graben los consejos de administración para facilitar la transcripción, y decidiendo qué se hace constar en las actas y qué no. Esta es una cuestión de transparencia, bueno gobierno y de respeto institucional».

ERC ha registrado peticiones de información en alcaldía y a secretaría general para obtener la información correspondiente. La portavoz de los republicanos concluye que «desde de ERC pedimos la dimisión de Sandra Ramos porque ha perdido completamente la confianza para ejercer este cargo. Tarragona necesita una gestión transparente y rigurosa de sus medios de comunicación públicos».

Hay que recordar que el gerente de Tarragona Radio es testigo protegido por la Oficina Antifraude de Cataluña desde el 2023 por haber denunciado posibles irregularidades financieras a la empresa con pagos y subvenciones encubiertas por más de 800.000 euros entre 2009 y 2019, durante la etapa socialista en el gobierno municipal. La Oficina Antifraude de Cataluña lo declaró testigo protegido para evitar represalias como su posible despido.