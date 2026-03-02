Cerca de un centenar de autónomos se manifiestan en Tarragona para reclamar más derechos laborales

Cerca de un centenar de personas se han manifestado este lunes en Tarragona para reclamar más derechos laborales para los autónomos. Siguiendo la convocatoria que había en diferentes ciudades del Estado, han denunciado que la fiscalidad que tienen que asumir los perjudica, que no tienen algunos derechos como bajas por defunción de familiares y que se les suspenda la cuota cuando estén de baja médica, entre otros.

La manifestación ha salido del paseo de las Palmeres y ha hecho un recorrido de más de dos kilómetros por el centro de la ciudad. Xavier Pallarès, portavoz de la Plataforma pels Autònoms de Tarragona, ha remarcado que igual que los maestros o los médicos también están lucha y que toca a las administraciones aportar soluciones.