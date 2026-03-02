CULTURA
Más de 350 estudiantes participan en la 15.ª edición de la FIRST LEGO League Tarragona-Reus
El torneo premia equipos de la demarcación en una competición centrada este año en la arqueología
Un total de 359 estudiantes, agrupados en 48 equipos de 21 centros educativos, han participado este sábado en la 15.ª edición de la FIRST LEGO League Tarragona-Reus, celebrada en las instalaciones de Fira de Reus. La competición está organizada por la Universidad Rovira i Virgili (URV), a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, y ha puesto a prueba durante toda la mañana las habilidades científicas, tecnológicas y creativas de los participantes.
La FIRST LEGO League es un programa educativo internacional que impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas entre niños y jóvenes a partir de retos reales. Más allá de la competición, fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la capacidad comunicativa. Durante meses, los equipos preparan en sus centros un proyecto de innovación y construyen y programan un robot con tecnología LEGO® Education para superar diferentes misiones sobre el tablero oficial.
Un reto dedicado a la arqueología
Cada temporada plantea un desafío global vinculado a un ámbito del mundo real. Este año, el reto Unearthed™ se ha centrado en la arqueología, invitando a los participantes a investigar cómo se descubren, analizan y preservan los vestigios del pasado, y a proponer mejoras innovadoras en procesos como la excavación, la conservación o la divulgación del patrimonio.
En la categoría Challenge, dirigida a jóvenes de 10 a 16 años, los equipos han defendido delante del jurado un proyecto de innovación relacionado con esta temática y han competido con un robot autónomo capaz de completar el máximo número de misiones en un tiempo limitado. En la categoría Explore, para niños de 6 a 9 años, los participantes han elaborado un pequeño proyecto de investigación y una maqueta motorizada, que han presentado con un póster explicativo del proceso de trabajo.
Equipos premiados de la demarcación de Tarragona
Con respecto a los galardones, estos son los equipos de la demarcación de Tarragona reconocidos en esta edición:
- 1.º Premio Universitat Rovira y Virgili a los Valores FIRST: TechnoAlberikus, de la Escuela Doctor Alberich y Casas (Reus).
- 1.º Premio Ayuntamiento de Reus al Proyecto de Innovación: G-Robotics, de la Escuela La Ginesta (Calafell).
- 2.º Premio Ayuntamiento de Reus al Proyecto de Innovación: Tarraco Robotix – CMT, del Colegio Virgen del Carme (Reus).
- Premio Fundación Reddis a las Jóvenes Promesas: SantaOlibots 12.0, de la Escuela la Parellada (Santa Oliva).
- Premio Diputación de Tarragona a la excelencia en ingeniería: Elibots 3.0, de la Escuela Elisabeth (Salou).
- Premio ETSE a Colaboración Ejemplar: HastaLego, de la Escuela Pompeu Fabra (Reus).
- Premio ETSE al Entrenador/Mentor: Joan Carles Sánchez, del Colegio Mare de Déu del Carme (Tarragona).
La sede del torneo se alterna anualmente entre Tarragona y Reus con la voluntad de consolidarse como un acontecimiento de referencia al territorio. En esta edición, ha contado con el apoyo de los ayuntamientos de Tarragona y Reus, la Fundación Reddis y la Diputación de Tarragona. A escala estatal, la iniciativa está impulsada por el Asociación Ingeniera Soy, que coordina más de treinta acontecimientos por todo el Estado con la participación de cerca de 1.400 equipos y más de 11.000 jóvenes.