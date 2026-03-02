Más de 350 estudiantes participan en la 15.ª edición de la FIRST LEGO League Tarragona-Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un total de 359 estudiantes, agrupados en 48 equipos de 21 centros educativos, han participado este sábado en la 15.ª edición de la FIRST LEGO League Tarragona-Reus, celebrada en las instalaciones de Fira de Reus. La competición está organizada por la Universidad Rovira i Virgili (URV), a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, y ha puesto a prueba durante toda la mañana las habilidades científicas, tecnológicas y creativas de los participantes.

La FIRST LEGO League es un programa educativo internacional que impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas entre niños y jóvenes a partir de retos reales. Más allá de la competición, fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la capacidad comunicativa. Durante meses, los equipos preparan en sus centros un proyecto de innovación y construyen y programan un robot con tecnología LEGO® Education para superar diferentes misiones sobre el tablero oficial.

Un reto dedicado a la arqueología

Cada temporada plantea un desafío global vinculado a un ámbito del mundo real. Este año, el reto Unearthed™ se ha centrado en la arqueología, invitando a los participantes a investigar cómo se descubren, analizan y preservan los vestigios del pasado, y a proponer mejoras innovadoras en procesos como la excavación, la conservación o la divulgación del patrimonio.

En la categoría Challenge, dirigida a jóvenes de 10 a 16 años, los equipos han defendido delante del jurado un proyecto de innovación relacionado con esta temática y han competido con un robot autónomo capaz de completar el máximo número de misiones en un tiempo limitado. En la categoría Explore, para niños de 6 a 9 años, los participantes han elaborado un pequeño proyecto de investigación y una maqueta motorizada, que han presentado con un póster explicativo del proceso de trabajo.

Equipos premiados de la demarcación de Tarragona

Con respecto a los galardones, estos son los equipos de la demarcación de Tarragona reconocidos en esta edición:

1.º Premio Universitat Rovira y Virgili a los Valores FIRST : TechnoAlberikus , de la Escuela Doctor Alberich y Casas ( Reus ).

y Virgili a los Valores : , de la Escuela Doctor y ( ). 1.º Premio Ayuntamiento de Reus al Proyecto de Innovación: G-Robotics , de la Escuela La Ginesta ( Calafell ).

al Proyecto de Innovación: , de la Escuela ( ). 2.º Premio Ayuntamiento de Reus al Proyecto de Innovación: Tarraco Robotix – CMT , del Colegio Virgen del Carme ( Reus ).

al Proyecto de Innovación: – , del Colegio Virgen del ( ). Premio Fundación Reddis a las Jóvenes Promesas: SantaOlibots 12.0 , de la Escuela la Parellada ( Santa Oliva ).

a las Jóvenes Promesas: , de la Escuela la ( ). Premio Diputación de Tarragona a la excelencia en ingeniería: Elibots 3.0 , de la Escuela Elisabeth ( Salou ).

, de la Escuela ( ). Premio ETSE a Colaboración Ejemplar: HastaLego , de la Escuela Pompeu Fabra ( Reus ).

a Colaboración Ejemplar: , de la Escuela ( ). Premio ETSE al Entrenador/Mentor: Joan Carles Sánchez , del Colegio Mare de Déu del Carme (Tarragona).

La sede del torneo se alterna anualmente entre Tarragona y Reus con la voluntad de consolidarse como un acontecimiento de referencia al territorio. En esta edición, ha contado con el apoyo de los ayuntamientos de Tarragona y Reus, la Fundación Reddis y la Diputación de Tarragona. A escala estatal, la iniciativa está impulsada por el Asociación Ingeniera Soy, que coordina más de treinta acontecimientos por todo el Estado con la participación de cerca de 1.400 equipos y más de 11.000 jóvenes.