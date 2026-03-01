Medio millar de personas se concentran para exigir una atención continuada del ictus en Tarragona

Medio millar de personas se han concentrado en Tarragona para exigir una atención continuada del ictus al hospital Joan XXIII. El reciente anuncio del departamento de Salud de alargar el servicio de trombectomías al fin de semana no es «suficiente» para la Plataforma Camp de Tarragona por la Sanidad Pública ni la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT).

En este sentido, piden que se redistribuyan profesionales médicos otros centros para garantizar el servicio las 24 horas del día. «El ictus no tiene horario», ha recordado Alfonso López, presidente de la FAVT. La concentración ha reunido representantes políticos de Izquierda, Comuns y Junts, que han cargado contra el Govern por lo que consideran un «agravio comparativo» de la demarcación tarraconense.

Unas 500 personas se han reunido en el Balcó del Mediterrani de Tarragona, desde donde se han tirado consignas para reclamar atención ininterrumpida en caso de ictus. Esta semana, el departamento de Salud ha anunciado que el servicio pasará a ofrecerse cada día de la semana, en horario de 8 a 20 horas.

Doce horas que para las entidades convocantes son «insuficientes» para dar respuesta a los pacientes. «En el ictus, los minutos cuentan. Que tengamos una unidad que funcione de ocho de la mañana en ocho de la noche no ayuda que haya una buena recuperación», ha indicado Marisa Cañón, miembro de la Plataforma Camp de Tarragona por la Sanidad Pública.

Imagen de la concentración de este domingo en TarragonaAriadna Escoda

En la misma línea, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) Alfons López ha propuesto que el departamento de Salud opte por redistribuir a los profesionales formados en trombectomías que estén en otros equipamientos sanitarios para garantizar el servicio las 24 horas del día en Tarragona.

«Han tenido un año y medio para moverse. ¿Formar especialistas requiere mínimo dos años, qué hacemos mientras tanto? ¿Entendemos que no hay especialistas para todo el mundo, pero por qué en Girona y Barcelona está cubierto al 100%? Que los compartan y que no nos perjudiquen como siempre en Tarragona», ha cargado.

Una visión compartida por Francesc Bové, médico y al mismo tiempo paciente de ictus, que ha añadido que en el caso ebrense, la situación todavía se complica más si coincide fuera del horario de trombectomías pasadas las ocho de la noche, ya que el trayecto hasta Barcelona es más largo. Durante la concentración, también se han escuchado proclamas para pedir la dimisión de la consellera Pané en caso de que no se implemente el servicio de 24 horas de atención al ictus en el hospital Joan XXIII.

Críticas a las ausencias políticas

La manifestación también ha reunido diferentes representantes políticos que han coincidido en reclamar un servicio de 24 horas cada día de la semana para atender pacientes de ictus. Desde de ERC, la vicepresidenta del Parlament Raquel Sans ha insistido en poner «toda la presión» en esta cuestión ante una «posible negociación de presupuestos abierta».

«No entenderíamos de ninguna de las maneras que el gobierno de Tarragona no posicionara al lado de los vecinos y vecinas. Está muy bien ser disciplinado hacia el partido, pero lo que está mejor es estarlo con la ciudadanía», ha lanzado.

Una crítica que el alcalde socialista Rubén Viñuales también ha recibido por parte de Junts y Comuns, que han destacado la ausencia del alcalde a la manifestación. Desde Junts, Jordi Fàbrega ha anunciado que los días 11 y 12 de marzo se votará una moción en el Parlament de Catalunya sobre esta cuestión.

Por su parte, el diputado de los Comuns David Cid ha añadido que ofrecer el servicio de atención continuada para los pacientes de ictus en la demarcación de Tarragona responde a una «voluntad política» y no de recursos.