Un alumno tarraconense gana una medalla en el campeonato Spainskills de formación profesional

Cataluña ha obtenido un total de 10 medallas en su participación en el campeonato Spainskills, un concurso estatal de formación profesional que premia a los alumnos de FP que desarrollan sus habilidades o skills en diferentes pruebas ante un jurado.

En el campeonato han participado 38 alumnos de diferentes centros de todo el país que resultaron ganadores de la edición Catskills 2025, que han participado en 34 modalidades diferentes (4 de ellas han participado en parejas), y 11 alumnos han obtenido medalla.

En concreto, Cataluña ha obtenido 2 medallas de oro, en las habilidades o skills de Panadería, para Erik Ortega, y de Apoyo a Redes para Max Martínez. Ellos dos, ahora podrán representar España en los WorldSkills Shanghai 2026 y en los EuroSkills Dusseldorf 2027, los certámenes mundial y europeo de la formación profesional.

Además, también se han alcanzado 3 medallas de plata y 5 de bronce, con un total de 9 alumnos premiados, ya que en el skill de Jardinería y Paisajismo se compite en parejas.

Medallistas

Los medallistas, los centros de procedencia y las habilidades a concurso son las siguientes:

Medallas de oro

Max Martinez Altimira , del Instituto Carles Vallbona de Granollers , en el skill Apoyo de redes.

Erik Ortega Sisó , de la Escuela de Hostelería y Turismo de Lleida Lleida, en el skill de Panadería .

Medallas de plata

Pau Planellas Saumell , de la Escola Tècnica Girona, en el skill de Carrosseria .

Aurembiaix Gabernet Sanahuja , del Instituto Guindàvols de Lleida, en la skill Tecnología de la moda.

Hèctor Soriano Godinho , del Instituto Pere Martell de Tarragona, en el skill de Tecnología de vehículo pesado.

Medallas de bronce

Francisco Javier Ruiz Cuadros , de la Escola Tècnica Girona, en la skill Tecnología del Automóvil.

David Ruiz Retamero , de la Escuela de Hostelería y Turismo de Lleida, en el skill de Cuina .

Arnau Brusau Expósito , del Instituto Milà i Fontanals de Igualada , en el skill de Pintura de vehículos.

Brian Zavala Cerrato y Arnau Tejero Ferrer , del Instituto L' Episcopal en el skill de Jardinería y paisajismo.

Helena Charro Vázquez , del Instituto Pedralbes de Barcelona, al skill de Animación digital 3D .

Finalmente, también se ha obtenido el tercer lugar en la Disciplina de demostración de Robótica colaborativa, con el equipo formado por Lua Trevin y Xavier Sánchez de l'Institut Tecnològic de Barcelona.