Incendio en una vivenda en Tarragona

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a nueve personas en un incendio de vivienda en Tarragona. De estas, dos han sido trasladadas al Hospital Joan XXIII en estado leve y una más en estado menos grave.

Los Bomberos han recibido el aviso poco antes de la medianoche de un incendio en la primera planta de un edificio en la calle Penedès, en el barrio de Torreforta. Evacuaron a varios vecinos con la autoescalera y localizaron y extinguir el fuego. Después comprobaron que no había daños estructurales. Se desplazaron cinco dotaciones de los Bomberos y cinco ambulancias del SEM.