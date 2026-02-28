Manifestación para reclamar que el Hospital Joan XXIII atienda pacientes de ictus las 24 horas

Miembros de la Plataforma Camp de Tarragona por la Sanidad Pública y de la FAVT se concentraron delante del Hospital Joan XXIIIEloi Tost

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

La Plataforma Camp de Tarragona por la Sanidad Pública y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona han convocado una manifestación este 1 de marzo en la Rambla Nova de Tarragona para reclamar que el Hospital Joan XXIII disponga del servicio de trombectomia para pacientes de ictus de manera ininterrumpida, las 24 horas del día y durante todo el año.

Actualmente, este procedimiento sólo se practica en el centro tarraconense en horario laboral de lunes a viernes. Fuera de esta franja —noches y fines de semana—, los casos que requieren una trombectomia tienen que ser derivados en Barcelona. Los convocantes consideran que esta situación genera retrasos en la atención y puede incrementar el riesgo de secuelas, dado que en un ictus el tiempo es un factor determinante.

La movilización quiere poner sobre la mesa la necesidad de equiparar el servicio en lo que ya se ofrece en otros hospitales del país y garantizar que los pacientes de las demarcaciones de Tarragona y Lleida puedan recibir el tratamiento especializado sin tener que salir del territorio, independientemente del día y la hora en que se produzca la emergencia.

La reclamación de un servicio permanente no es nueva y hace tiempo que forma parte de las demandas de los colectivos en defensa de la sanidad pública en el Camp de Tarragona. Con esta nueva convocatoria, las entidades esperan sumar el apoyo de la ciudadanía para presionar las administraciones para que amplíen definitivamente la cobertura asistencial en casos de ictus.