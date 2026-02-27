SMHAUSA impulsa el proyecto de vivienda asequible en la Arrabassada

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo de Administración de SMHAUSA aprobó ayer encargar la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de obra de la nueva promoción de viviendas prevista en el Vall de l'Arrabassada, junto al Centro de Atención Primaria. El acuerdo se ha formalizado mediante la adhesión al Acuerdo Marco vigente de la Asociación Catalana de Municipios.

El presidente de SMHAUSA y consejero de Urbanismo Nacho García ha destacado que «estamos satisfechos de dar un nuevo paso adelante en la creación de más viviendas de alquiler asequible para responder a las necesidades residenciales en la ciudad» y ha añadido que «desde el gobierno seguimos trabajando para que la oferta pública de vivienda esté repartida por todos los barrios de la ciudad».

Se trata de la construcción de un edificio de una cuarentena de viviendas destinadas al alquiler social en la calle Joan Fuster número 27. El proyecto básico de esta promoción prevé que los pisos tengan una superficie entre 70 y 80 m2 construidos.