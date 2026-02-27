El recargo municipal de la tasa turística no llegará este verano a Tarragona

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona tiene previsto implementar su propio recargo municipal a la tasa turística, aunque esta medida no se aplicará todavía este próximo verano. La consejera de Turismo, Montse Adan, señaló ayer que cualquier decisión sobre este suplemento económico «se tendrá que tomar con el máximo consenso» y, por lo tanto, el consistorio hablará con el sector antes de actuar. Además, indicó que hay que hacerlo con antelación, ya que muchos visitantes ya han hecho sus reservas para este 2026.

Con todo, la primera teniente de alcalde defendió que el recargo supondrá «un retorno» para los tarraconenses y ayudará a «mejorar la experiencia tanto de los residentes como de los visitantes». Eso sí, rechazó la propuesta de fijar un importe conjunto con los municipios de los alrededores: «Tarragona tiene su singularidad y tenemos que decidir para Tarragona y desde Tarragona». Igualmente, indicó que cualquier medida futura tendrá que ser beneficiosa para la ciudad y no perjudicar la actividad turística.

Tarragona ha consolidado las cifras récord alcanzadas los últimos dos años, superando los 1,7 millones de pernoctaciones durante el 2025. El balance presentado ayer por la consejera de Turismo, Montse Adan, confirma el buen momento del sector y muestra una evolución cada vez más estable, con una actividad turística que se reparte mejor a lo largo de todo el año y que combina el incremento de los visitantes nacionales con un fuerte impulso del mercado internacional.

«Son muy buenos datos», afirmó la primera teniente de alcalde, a quien aseguró que el objetivo es conseguir «un crecimiento sostenible basado en la desestacionalización y en un turista vinculado a la cultura, al patrimonio y al valor añadido que puede ofrecer la ciudad». Sin embargo, reconoció que está la «necesidad» de sumar más plazas hoteleras para poder responder a este potencial aumento.

Actualmente, Tarragona dispone de 12.553 plazas de alojamiento, mayoritariamente concentradas en los campings (10.225 camas ) y en los hoteles (2.328 camas). Esta capacidad ha hecho posible llegar hasta las 1.730.219 pernoctaciones totales a lo largo del año pasado, con un reparto claro: el 70% se producen en los campings y el 30% en los hoteles. La evolución de los últimos diez años muestran una recuperación sólida después de la pandemia.

Esta consolidación, apuntaba a Joana Conesa, técnica del Patronato Municipal de Turismo, permite «hacer una planificación más esmerada, evitar aglomeraciones antes de que se produzcan, consolidar las acciones que ya funcionan, diversificar la oferta y aumentar el gasto de los visitantes». En este sentido, se acordó de que se está implementando un nuevo «cuadro de mandos» para centralizar datos sobre flujos de visitantes, tendencias de búsqueda y otros indicadores; un sistema que ayudará a tomar decisiones más informadas y estratégicas, y a tener «una fotografía más real» sobre las estancias se hacen en otros tipos de alojamientos, como apartamentos turísticos, segundas residencias o cruceros.

Durante el 2025, más de 694.000 turistas durmieron en la ciudad. El 38% se alojó en hoteles, donde la estancia media es de 2 noches; el 37% en campings, con una estancia media de 4,7 días; y el 25% restante en el resto de alojamientos. Con respecto a la distribución mensual de las pernoctaciones, se confirma de forma clara que la desestacionalización avanza con fuerza. En comparación con el 2019, los meses de invierno han registrado un crecimiento destacado, con un aumento del 118% en el conjunto de diciembre, enero y febrero.

En seis meses, se ha pasado de las 68.200 pernoctaciones a las 149.464 en la temporada más baja. El verano sigue concentrando el volumen más alto de estancias, pero con crecimientos más moderados, mientras que en otoño ha habido una evolución positiva, pero menos intensa que en invierno.