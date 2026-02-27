El Port de Tarragona acogerá la 32.ª edición de los Premis Ones el 5 de junio

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La XXXII edición de los Premis Ones Mediterrània se celebrará el próximo 5 de junio, en un escenario completamente que rompe con la dinámica de los últimos años. La falta de teatros disponibles en la ciudad para aquel día, ha obligado a la organización a buscar una nueva ubicación para la gala de este año, que tendrá lugar en el Tinglado 1 del Port de Tarragona, en el Moll de Costa, a partir de las 19 horas.

Lejos de convertirse en inconveniente, el presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània ha sido asumido este cambio como una oportunidad. «Supone un nuevo reto después de tantos años», señaló ayer Ángel Juárez, quien quiso agradecer la implicación del Port. «Nos lo han facilitado absolutamente todo, el equipo humano y técnico», detalló. Además, remarcó que el espacio escogido, al lado del mar, refuerza la esencia mediterránea de los galardones.

Los Premis Ones celebran un nuevo aniversario generando conciencia social y medioambiental, promoviendo el compromiso con la igualdad, la solidaridad, el planeta y los derechos humanos. El lema de este año lo resume claramente: «32 años y seguimos soñando». Tal como ha expresado el presidente, «si no sueñas, eso es imposible de hacer», reivindicando la fuerza de la ilusión por mantener vivo un proyecto que, según subrayó, «seguir ya es la propia noticia».

Desde la organización remarcan que esta gala ya se ha consolidado como «una cita de prestigio nacional e internacional», en el que reconocen las trayectorias y los proyectos que impulsan acciones positivas desde el activismo, la ciencia, la cultura y las artes; y que reivindican un mundo más justo y sostenible.

Juárez ha reivindicado la defensa de los derechos humanos como eje central de la gala

Galardones reivindicativos

Juárez recordó que se trata de unos premios «reivindicativos» y que la defensa de los derechos humanos sigue siendo el eje central, con una denuncia explícita de la violencia contra las mujeres. En este sentido, destacó que una de las galardonadas será la activista iraní y productora cultural Pouneh Attari-Nejad, por su labor internacional en la defensa de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres y la cultura.

La XXXII edición de los Premis Ones también reconocerán la tarea de Afra Blanco, Mercè Rovira, Arturo Larena, Irma Basarte, Manuel Gerena, Alberto Salas, Ramón Franquesa, el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) y 2G Chemical Plastic Recycling.

La gala contará con actuaciones artísticas y sorpresas, entre ellas la participación de la Stromboli Jazz Band, así como el apoyo del Nàstic Genuine, que un año más se suma a este acontecimiento solidario. Como es tradición, los asistentes recibirán un obsequio por parte de la organización.