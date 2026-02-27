Un museo como no te lo habían explicado nunca

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Este jueves se ha presentado en el Museo del Port de Tarragona el nuevo sistema de audioguías que renuevan la manera de visitar las instalaciones del equipamiento. Estas nuevas audioguías constan de trece pistas, tienen una duración completa de cuarenta y cinco minutos y están disponibles en catalán, en castellano, en inglés y en francés.

El relato es un guion original del periodista Ferran Aixalà, que ha trabajado con la supervisión de la responsable del Museo del Port, Mercè Toldrà, y de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Esta guía sonora presenta varias particularidades que la hacen singular.

De entrada, el hecho de que el relato es un diálogo entre una mujer, que trabaja como consignataria en el Port de Tarragona y que también es donante del Museo, y su hijo. Gracias a su conversación, el visitante puede descubrir de manera original, pero también absolutamente rigurosa los diferentes ámbitos que configuran el equipamiento, así como algunas de sus piezas más destacadas.

Otro rasgo singular de esta audioguía es que las voces de las versiones catalana y castellana son las de los periodistas tarraconenses Yolanda García y Adrià Recasens, que han asumido una locución esmerada, pero manteniendo los acentos y el hablar tarraconense. Con respecto a las versiones en inglés y en francés, en las locuciones se ha contado con personas nativas.

El funcionamiento del nuevo sistema de audioguías del Museo del Port es sencillo. Ahora ya está activa dentro de la app y la web Visitmuseum de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. También se puede acceder a través de un código QR que se muestra en un cartel de sobremesa en el mostrador de entrada del equipamiento.

A lo largo del espacio expositivo se han colocado unos elementos con forma de bafarada de color naranja, que indican dónde se tiene que reproducir cada nueva pista de audio. Con estos elementos, los visitantes podrán seguir el recorrido del Museo mientras escuchan el relato de la audioguía.

En un futuro próximo el equipamiento dispondrá también de un sistema de signoguías, que se podrá seguir mediante unas tabletas que estarán disponibles para los visitantes que lo pidan. En la versión en catalán podrán ver el relato explicado en la lengua de signos catalana y también subtitulado.