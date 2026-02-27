La futura biblioteca espera una reunión a tres bandas

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El despliegue de la Biblioteca Provincial está a la espera de terminar todos los informes necesarios pronto para poder empezar las obras. El Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento están pendientes de una reunión a tres bandas para tratar los últimos informes preceptivos del espacio escogido en la Tabacalera para ubicarla. El Ministerio los está ultimando para valorar la idoneidad de la segunda planta del edificio principal, donde se ubicaba el antiguo secadero. El encuentro entre los representantes de las tres administraciones públicas será de aquí pocas semanas, con la voluntad de dar el paso definitivo en el diseño del espacio.

Después, el plan de usos

De hecho, la Generalitat tendrá listo el plan funcional de la futura biblioteca provincial de Tarragona antes de que se acabe este primer semestre, tal como expuso la consellera de Cultura, a Sònia Hernández, en una sesión informativa ante los grupos parlamentarios el mes pasado. Aunque se trata tan sólo de un planteamiento provisional, el Gobierno autonómico ya dio detalles de cómo será el nuevo equipamiento que se construirá en la Tabacalera. Este tendrá una superficie total de «10.565 metros cuadrados» y ocupará el ala izquierda de la antigua fábrica. En la planta baja se quiere crear una «rambla interior», indicó Hernández, quién añadió que será «un espacio abierto y permeable que conectará la biblioteca con los jardines exteriores, e invitará a entrar, participar e interactuar». Más allá del ala izquierda, la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona quieren que se reforme también la sala del antiguo secadero, situada en la segunda planta del edificio central, y que forme parte de la futura biblioteca. La idea es que este espacio diáfano y de grandes dimensiones se convierta en una gran zona de lectura.

Determinar espacios

La consellera aseguró que trabajarán con «celeridad» en la confección del plan| de usos, pero remarcó que, ahora mismo, «es el Ministerio quien tiene la pelota en su tejado», ya que tiene que determinar qué espacios de la Tabacalera se ocuparán finalmente.

La idea es que la segunda planta se convierta en una gran zona de lectura