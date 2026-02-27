La estrella del pop Anastacia llevará su nueva gira a la Tarraco Arena

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona será una de las paradas de la gira europea de la cantante norteamericana Anastacia, una de las grandes reinas del pop del siglo XXI. El concierto será el 12 de julio en la CaixaBank Tarraco Arena.

Autora de grandes éxitos como I'm Outta Love, Paid My Dues u One Day In Your Life, visitará Europa con su gira NTK Tour, que la llevará por Suiza, Alemania, Italia, España, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica o Dinamarca. La diva del pop , que ha vendido más de 30 millones de discos a lo largo de su carrera, ha anunciado una veintena de conciertos en Europa, en ciudades de la talla de Londres, Berlín, Roma, Bruselas o Dublín.

Con una de las voces más potentes y reconocibles de la historia de la música, Anastacia inició su carrera el año 1999 y, sólo dos años después, se convirtió en la artista pop femenina debutando más vendida del mundo. Además, ha recibido más de 225 premios en 31 países y ha alcanzado el número uno en 19 países, consolidándose como una de las figuras más influyentes del panorama musical internacional.

Anastacia es también un ejemplo de vida, después de superar un cáncer de mama que le diagnosticaron a los 34 años, en el 2023, y que la mantuvo alejada de los escenarios durante un tiempo. Con 57 años continúa a primera línea del pop mundial y está a punto de iniciar una nueva y espectacular gira por el viejo continente, donde seguirá llenando recintos. De hecho, ya ha colgado el cartel de sold out en su concierto de Dublín, previsto para el 18 de septiembre.

Las entradas saldrán en venta este viernes 27 de febrero a las 12 h desde 56 € (gastos de gestión incluidos) en tarracoarena.com. Los socios disfrutarán de un 10% de descuento comprando sus entradas a través de la app de Tarraco Arena.