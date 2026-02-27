El COMT reclama una red territorial que garantice las trombectomías 24/7 en Joan XXIII

El Colegio Oficial de Médicos de Tarragona reclama impulsar un modelo de red territorial coordinada que garantice una atención integral al ictus con la realización de trombectomías mecánicas las 24 horas del día, los siete días de la semana, al Hospital Universitario Joan XXIII.

El organismo dice que trabajan de manera continuada desde el 2023 para conseguir esta demanda y que esta no depende únicamente de un acuerdo político. Requiere una planificación rigurosa, una coordinación efectiva entre los diferentes dispositivos asistenciales y la incorporación de neuro-radiólogos altamente especializados, indican en un comunicado. Añaden que estos profesionales son imprescindibles para asegurar una respuesta rápida, segura y de calidad.

Desde Colegio de Médicos de Tarragona (COMT) explican que el ictus es una emergencia médica tiempo-dependiente. Cada minuto que pasa sin restablecer el flujo sanguíneo cerebral implica la pérdida irreversible de neuronas y aumenta el riesgo de secuelas graves o de muerte. En este sentido, indican que la trombectomía mecánica es un tratamiento altamente efectivo en determinados casos de ictus isquémico, pero su eficacia está directamente vinculada a la rapidez de la intervención.

El COMT asegura que los desplazamientos a otros hospitales pueden retrasar la atención especializada y reducir las posibilidades de recuperación funcional, con el impacto personal, familiar y social que eso comporta. Por eso, considera imprescindible que el territorio disponga de los recursos asistenciales necesarios para garantizar una atención equitativa y de calidad. «Los ciudadanos del Campo de Tarragona y de las Tierras del Ebro tienen que poder acceder a los mismos estándares asistenciales, especialmente en patologías graves y urgentes como el ictus», cierran.