Un vehículo vuelca en la N-240 en Tarragona, a la altura de Sant Salvador

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Un turismo ha volcado este jueves por la tarde en la carretera N-240, a la altura del barrio de Sant Salvador, en Tarragona. El aviso del accidente se ha recibido a las 17.14 horas, concretamente en el punto kilométrico 4,7 de la vía.

Por causas que todavía no han trascendido, el vehículo habría salido de la calzada y ha acabado volcado en el arcén. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación de Bombers, que al llegar han comprobado que los ocupantes ya se encontraban fuera del coche.

No ha trascendido el número exacto de personas que viajaban dentro del vehículo, aunque se habla de más de un ocupante, ya que habría acompañantes. Las circunstancias del accidente se están acabando de esclarecer.