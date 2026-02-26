La Unidad de Mediación de la Guardia Urbana de Tarragona resuelve 150 casos durante el 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Unidad de Mediación y Resolución de Conflictos de la Guardia Urbana de Tarragona (UMIRC) ha gestionado un total de 186 casos durante el 2025, de los cuales se han resuelto satisfactoriamente 150 y otros continúan abiertos.

La UMIRC está integrada por un cabo y dos agentes especializados, adscritos a la División de Servicios Centrales. Este equipo es el responsable de llevar a cabo procesos de mediación, asesoramiento y seguimiento de problemáticas que afectan a la convivencia ciudadana y que no constituyen infracciones administrativas ni penales. El objetivo principal es facilitar que las partes implicadas lleguen a acuerdos voluntarios y dialogados, evitando la escalada del conflicto y su posible derivación a la vía judicial.

Los casos que atiende la UMIRC son muy diversos y reflejan la realidad cotidiana de los barrios de la ciudad. Entre los más habituales hay conflictos por ruidos y molestias vecinales, desacuerdos relacionados con animales domésticos, problemas derivados de humos, olores o actividades domésticas, así como situaciones de convivencia interétnica o intercultural.

El sargento y subjefe de la División de Servicios Centrales, Joan Domènech Herrerias, subraya que el éxito de la mediación depende en gran medida de la voluntad de las partes, ya que «lo más importante es que haya predisposición a resolver el conflicto o, como mínimo, a hablar». Domènech remarca que la UMIRC actúa siempre desde la neutralidad y «no imponemos nunca soluciones. Nuestro papel es facilitar el diálogo, garantizar un espacio seguro e imparcial y promover que las personas implicadas asuman su parte de responsabilidad en la resolución».

Según el sargento, la mediación se ha consolidado como una herramienta muy eficaz para evitar la judicialización innecesaria de conflictos menores, reducir tensiones entre vecinos y prevenir denuncias. Además, contribuye a fomentar una convivencia más pacífica y responsable, reforzando la cohesión social.

La UMIRC se consolida así como un recurso muy importante dentro de la Guardia Urbana de Tarragona, ofreciendo una respuesta próxima y eficiente a las problemáticas de convivencia que afectan el día a día de la ciudadanía.