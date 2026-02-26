Imagen de archivo de la Cofradía de Pescadores de Tarragona, espacio donde se podría ubicar el nuevo obrador de pescado de la ciudad.GERARD MARTÍ

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona quiere estudiar la creación de un obrador de pescado vinculado a la Cofradía de Pescadores. Para hacerlo, el consistorio sacó a licitación un estudio de viabilidad que tendrá que analizar esta y otras opciones de diversificación del negocio del sector pesquero de la ciudad. El contrato, de carácter menor, prevé la elaboración de un informe técnico, económico financiero y estratégico que permita evaluar y priorizar diferentes alternativas.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Economia Blava impulsada por Tarragona Impulsa con el objetivo de dar más valor al producto del mar y reforzar la viabilidad económica del sector pesquero tradicional, sobre todo ante los retos que afronta actualmente, como las restricciones europeas de capturas y jornadas, la necesidad de modernización y la falta de infraestructuras para transformar y comercializar el producto.

Este contexto, asegura el consistorio en el informe justificativo del contrato, hace necesario explorar nuevos modelos de negocio complementarios que permitan garantizar la continuidad de la actividad.

Una de las opciones principales contempladas es la creación de un obrador de pescado vinculado a la Cofradía de Pescadores y posiblemente ubicado en las mismas instalaciones. De esta manera, el equipamiento permitiría la preparación y venta directa del producto local.

El estudio también tiene que servir para proporcionar una herramienta estratégica para la toma de decisiones y la planificación de proyectos vinculados a la acuicultura, así como para incrementar la empleabilidad y favorecer el relevo generacional en el sector. También tendrá que aportar datos objetivos para orientar futuras inversiones y acciones de apoyo institucional dentro del ámbito de la Economia Blava de Tarragona.

El contrato tiene un valor estimado de 14.876,02 euros, con un presupuesto base de licitación de 17.999,99 euros. Al procedimiento se han presentado dos empresas: GNL Russell Bedford Auditors SL, con sede en Barcelona, y Transferència de Recursos Avançats i Nous Serveis SL, también con sede en la capital catalana. El plazo de presentación de ofertas se encerró el 16 de febrero, después de la publicación del anuncio a principios de mes. Actualmente, el expediente se encuentra en proceso de evaluación.

Un modelo similar en Palamós

Una iniciativa similar ya se ha materializado con éxito en Palamós. El año 2023, la Organización de Productores Pesqueros (OPP) del municipio puso en marcha su propio obrador de pescado en el puerto. El proyecto se enmarca en la iniciativa Palamós Peix, impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento, la Fundación Promediterránea y la Cofradía de Pescadores, y nació con la voluntad de introducir pescado fresco local en el Hospital de Palamós y en los comedores escolares de la zona.

Así, el equipamiento cuenta con la maquinaria y los instrumentos necesarios para la preparación y venta de parte de la producción que pescan diariamente los socios del OPP para hacerla llegar a estos nuevos clientes. Además, el espacio generó nuevos puestos de trabajo y se utiliza también como punto de promoción del producto local y de la formación gastronómica y pesquera.