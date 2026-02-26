Tarragona estabiliza las pernoctaciones en los 1,7 millones en 2025

Los hoteles y campings de Tarragona registraron 1,7 millones de pernoctaciones en el 2025, según datos facilitados este jueves por el Patronato de Turismo de la ciudad. La cifra es prácticamente idéntica a la del 2023 y 2024.

Con todo, la responsable del patronato, Joana Conesa, ha dicho que a partir de encuestas hechas en años anteriores saben que hay aproximadamente unos 2 millones de visitantes que no hacen noche en la ciudad, sino que se alojan principalmente en localidades costeras próximas y hacen estancias diurnas en Tarragona. La consejera de Turismo, Montse Adan, ha expuesto también la comparativa mensual entre el 2019 y el 2025 de las pernoctaciones, con incrementos importantes en otoño y el invierno, hecho que demostraría una desestacionalización del turismo.