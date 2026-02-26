La plantilla de International Paper vuelve a manifestarse en Tarragona porque la propuesta de cierre tiene «deficiencias»

Un centenar de trabajadores de International Paper se han manifestado este jueves por la mañana en la plaza Imperial Tarraco de Tarragona. El comité de empresa se ha reunido con la dirección de la compañía en un hotel que hay en este punto de la ciudad. Los sindicatos insisten en que la propuesta de cierre de las plantas de Valls y Montblanc tiene «deficiencias».

El presidente del comité de empresa de Montblanc, Antonio Muriano, ha explicado que no han avanzado con las negociaciones. El martes pasado iniciaron una huelga indefinida y pidieron más documentación para justificar la clausura. Paralelamente, el Ministerio de Industria se reunirá con los directivos de la empresa para conocer la oferta de compraventa presentada por Cristian Lay.

En el tercer día de huelga indefinida, la plantilla de International Papel se muestra optimista y asegura que trabajan para poder continuar trabajando. Aun así, las negociaciones entre los sindicatos y la dirección no avanzan. El pasado martes, el comité de empresa preguntó diversa información para justificar el cierre porque indican que la documentación presentada no es suficiente. «Hay muchas deficiencias», ha señalado Muriano.

Los sindicatos afirman que la empresa tiene cuatro propuestas de compra de las plantas, pero que los directivos quieren cerrar las fábricas igualmente para eliminar la competencia y subir los precios. La más destacada lo ha hecho el grupo empresarial Cristian Lay. De hecho, el Ministerio de Industria se reunirá con los propietarios de International Papel para conocer los detalles de esta compraventa.

La intención de International Papel es empezar la clausura el 19 de marzo y que se alargue hasta finales de año. Hay 174 personas afectadas por despidos que se irán produciendo progresivamente.