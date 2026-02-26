Joan XXIII acoge la quinta edición del curso internacional ATLS para la atención del politraumatismo grave

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Joan XXIII ha iniciado esta semana la quinta edición del curso Advanced Trauma Life Support (ATLS), una formación de carácter internacional orientada a mejorar la atención a los pacientes con politraumatismo grave. El programa, avalado por el American College of Surgeons, capacita a los profesionales para actuar con rapidez, criterio y coordinación ante situaciones de alta complejidad.

Con esta nueva convocatoria, el centro habrá formado a un total de 80 profesionales desde que es suyo acreditada del programa, 35 de los cuales pertenecen a la demarcación de Tarragona. Esta cifra contribuye a reforzar la preparación de los equipos sanitarios del territorio ante emergencias graves.

Judit Saludes, jefa del Servicio de Anestesiología e instructora del curso, subraya que el ATLS se imparte en 87 países de todo el mundo y que representa una garantía de aplicación de las mejores prácticas en la atención al trauma. Joan XXIII es una de las 18 sedes acreditadas en el Estado para ofrecer esta formación, hecho que facilita el acceso de los profesionales locales a un programa de alto nivel.

El curso, de dos días y medio de duración intensiva, combina contenidos teóricos con prácticas y simulaciones de casos reales. Los participantes trabajan en grupos reducidos escenarios que incluyen accidentes con múltiples víctimas o la atención a pacientes vulnerables, como niños, personas mayores o mujeres embarazadas con traumatismo grave. Para obtener la acreditación, tienen que superar una prueba escrita y una de ejecución práctica, asegurando así un elevado nivel de exigencia y aplicabilidad real de los conocimientos.

Los contenidos son comunes en todas las sedes internacionales y se actualizan periódicamente para incorporar los últimos avances médicos. La celebración de esta edición consolida el papel de Joan XXIII como hospital de referencia al Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro en la atención a los casos más graves y en la formación especializada orientada a la seguridad del paciente.