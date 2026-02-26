La FIRST LEGO League Tarragona-Reus reunirá a cerca de 360 jóvenes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, organiza la 15.ª edición de la FIRST® LEGO® League en la demarcación de Tarragona. Los torneos se celebrarán este sábado 28 de febrero en Fira de Reus y reunirán a 359 jóvenes distribuidos en 48 equipos de 21 centros educativos. De estos, 231 competerán a la categoría Challenge (10-16 años) y 128 a la modalidad Explore (6-9 años).

La competición combina ciencia, tecnología y trabajo en equipo, y plantea a los participantes la resolución de problemas reales mediante la investigación y el diseño de robots LEGO®. Durante meses, los equipos han preparado un proyecto de innovación y han construido y programado un robot para superar varias pruebas que defenderán el día del torneo.

El reto de esta edición, UNEARTHED™, gira en torno a la arqueología. Los participantes han desarrollado soluciones creativas vinculadas a esta temática y han trabajado en el diseño y programación del robot para completar el máximo número de misiones. En la categoría Explore, los más pequeños presentarán una maqueta programable y un póster con los resultados de su investigación delante de un jurado.

El torneo, que alterna sede entre Reus y Tarragona para reforzar su carácter territorial, cuenta con el apoyo institucional de los ayuntamientos de Reus y Tarragona, la Fundación Reddis y la Diputación de Tarragona. A nivel estatal, la competición está impulsada por Asociación Ingeniera Soy y forma parte de un circuito de 34 torneos clasificatorios que culminarán a la final española prevista el 11 de abril de 2026 en Burgos.